柏寧酒店父親節自助餐優惠！第2位$266 任食生蠔/龍蝦/清酒鮑魚 附預訂網址

柏寧酒店自助餐優惠！位於銅鑼灣柏寧酒店的PLAYT自助餐以環球美食聞名，一直深受本地食客歡迎。臨近父親節，PLAYT推出「環球佳餚·父醉饗宴」自助餐，同時聯同Klook推出限時快閃優惠，自助晚餐第二位晚餐只需加$266，即可任食生蠔、龍蝦、日式煙燻清酒鮑魚及麻油花雕雞等豐盛佳餚，慶祝父親節最適合不過！

銅鑼灣柏寧酒店PLAYT主廚陳健聰師傅擅長以不同國家烹飪手法炮製多國風味菜式，自助晚餐供應鮮嫩入味的日式煙燻清酒鮑魚、西式蘭姆酒焦糖蜜汁烤豬肋排及台式酒香三杯九層塔炒蜆，中式紙包麻油花雕雞以酒香提味，肉質鮮嫩多汁；同時提供多款新鮮海鮮珍饈，包括生蠔、龍蝦、壽司、刺身、泰式生蝦及花菇鴨掌扣原隻鮑魚等，款式多樣，食客可盡情大快朵頤，為父親節增添獨特驚喜。

餐廳特別推出3款以燒酎為基底的期間限定雞尾酒，包括經典檸檬燒酎沙瓦、熱情果燒酎高球及莫希托燒酎，清新解渴；甜品部分由糕餅總廚以美酒入饌，推出五糧液朱古力蛋糕（晚餐）、卡魯哇酒白咖啡慕絲、咖啡牛奶雪糕及柑橘杏仁撻（晚餐），口感細膩豐富，讓父親與家人共享溫馨時刻。

逸東酒店普慶餐廳The Astor銅鑼灣柏寧酒店PLAYT推出快閃優惠，自助晚餐第2位只需加$266、自助午餐第2位加$166，折後人均低至$358起，記得把握機會預訂！