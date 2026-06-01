孕婦幫襯澳牛激讚伙記3大貼心舉動 「香港其實仲係好有人情味」 網友感動：鐵漢柔情！

香港茶餐廳向來以快捷、平價聞名，其中「澳洲牛奶公司」（俗稱「澳牛」）的「光速餐」，更吸引不少本地人及外地遊客訪港必食的茶記之一。不過澳牛除了「光速餐」聞名之外，其服務態度常被討論，最近1位孕婦光顧澳牛時，大讚伙記忙碌同時的3大貼心舉動，對此大為感動：「香港其實仲係好有人情味！」

孕婦幫襯澳牛激讚伙記3大貼心舉動 「香港其實仲係好有人情味」

澳牛主打多士、炒滑蛋、通粉向來有「光速餐」之稱，全因據說由食客入座起計，上菜至「埋單」最快10分鐘就可以完成，加上其「特別」服務態度，多年來吸引大批市民及旅客幫襯。近日，一位孕婦於孕期心心念念澳牛食品，終於難得有機會隨即光顧享受美食，她形容當時樓面頗為繁忙，侍應本來看到她只有一位入座打算安排「搭枱」，樓主亦不介意並朝安排的座位的入座。

當侍應發現樓主原是孕婦及手持多袋物品後，「就即刻望下舖頭其他位，叫我坐角落頭嘅單邊卡位，仲叫我慢慢行唔使急」，樓主下單更被侍應貼心建議享用熱蛋白燉奶較佳。樓主表示即使工作繁忙與維持高效率的服務同時，侍應小小舉動令感到窩心，「完全feel到佢哋細心嘅位」。樓主表示懷孕期間身體有各種不適，導致影響心情，但正當這些小舉動令她感到貼心，「除咗屋企人，其他人係冇責任/義務去照顧或者讓我，所以每次有好心人幫忙同關心都會好感恩」。

網友感動：鐵漢柔情！

對於樓主於澳牛遇到的好人好事，不少網民大為感動，更表示澳牛伙記大多是鐵漢柔情，曾目擊有長者及外傭進內光顧時，「2位伙記係咁講唔該同唔好意思地問我調位得唔得」、「澳牛班大佬們對老人家、大肚婆特別細心」、「急同快，唔代表冇禮貌冇愛心，香港人好多外冷內熱」。有曾經懷孕的網友亦有分享懷孕時遇到侍應特別安排，「想當年我一個去食，唔洗排隊，比個卡位我坐」、「我懷孕時都食過，仲唔使我排隊，超好」。即使不是長者或孕婦，澳牛侍應見到有需要人士亦會幫忙，「去過幾次齋食甜品都無遇過不禮貌對待，仲會拎多張凳俾我放袋」。

文：RY

資料及圖片來源：Threads