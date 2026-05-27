沙田酒店級酒樓超值早茶優惠！$19.8起歎蝦餃/燒賣/粉粿 煲仔飯$23.8+點心孖寶$39.8

位於沙田帝都酒店、屬於豪宴集團旗下的中菜廳「國穗軒」，憑藉舒適寬敞的用餐環境及精緻多樣的點心，一直深得沙田街坊熱捧。近日更有網民在社交平台發文，大讚酒樓的早市點心價錢實惠兼質素極佳，低至$19.8就有蝦餃、燒賣、粉粿等，而煲仔飯亦只需$23.8，絕對是愛好一盅兩件傳統茶客的不可錯過的超值推介。

沙田帝都酒店酒樓國穗軒 超值早市點心$18.8起

日前有網民於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」內發文，表示與朋友同行到沙田帝都酒店內的國穗軒品嚐早茶點心，發現「啲點心都唔錯」。雖然國穗軒亦非酒店旗下的酒樓，但其出品不失酒店級美味。

「晨光第一線」點心孖寶$39.8 煲仔飯$23.8

從網民上載的圖片所見，國穗軒於早市時段推出多項優惠，包括「晨光第一線」，多款點心低至$18.8，例如娥姐素粉粿、香煎南瓜餅、黑糖蒸軟糕、糯米卷及客家艾葉茶果等，而蝦餃、燒賣皇、菜苗餃等亦有優惠價$19.8。

其中當中最受食客歡迎的必定是香噴噴煲仔飯，包括鳳爪排骨飯、馬友肉片飯，每款只需$23.8另外，酒樓更貼心推出了「醒晨孖寶」自選組合，只需$39.8，食客即可從超過20款特色點心及生滾粥品中任選兩款搭配，包括綿滑的金銀蛋瘦肉粥、惹味的醬皇蒸鳳爪，或是人氣鹹水角、炸雲吞、牛肉腸粉、雞包仔等，都能讓食客以最平民的價錢，享用豐盛的酒店級點心。

沙田國穗軒早市點心優惠

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店1及2樓

電話：2682 2902

供應時間︰星期一至五7am-11:59am、星期六、日及公眾假期7am-10:59am

備註︰只限堂食、外賣正價收費；另加一服務費

資料來源︰香港茶餐廳及美食關注組