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澳門來回船票低至$28！金光飛航必搶優惠 週末/假期/夜航同價

飲食
更新時間：11:26 2026-05-21 HKT
發佈時間：11:26 2026-05-21 HKT

澳門船票優惠｜澳門作為短線旅遊的熱門勝地，其豐富的美食與娛樂設施一直深受旅客歡迎。近日金光飛航更推出極震撼的快閃優惠，香港往返澳門氹仔的來回船票限量低至HK$28，平均單程只需HK$14，絕對是近期最具吸引力的最強推廣！

5 月21日18:00開搶
【金光飛航船票優惠】
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金光飛航快閃優惠 上環↔澳門氹仔來回船飛低至$28

金光飛航推出極震撼的快閃船票優惠。
金光飛航推出極震撼的快閃船票優惠。

金光飛航自2007年11月啟航以來，迄今已為超過8,250萬名乘客提供優質的高速渡輪服務，是往返港澳兩地極具口碑的便捷交通選擇。其船隊擁有11艘現代化設計的雙體客船，每艘載客量約為400人。航線極具效率，最高船速達每小時42海里，只需約55至60分鐘即可穿梭香港市區與澳門氹仔。此外，寬敞的標準艙配備了免費無線上網服務，讓乘客隨時保持網絡聯繫，旅客亦可在航程中自費選購各式飲品及特色小食，盡情享受悠閒的海上時光。

金光飛航快閃優惠詳情 限量平價船票必搶
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本次快閃優惠提供極具競爭力的價格，並且在週末、夜航及公眾假期均不會收取附加費，以下為各項票務及行程的詳細資訊：

  • 限量震撼價：香港上環往返澳門氹仔來回船票低至 HK$28（原價 HK$484）。（註：每張訂單限購1位）

  • 超值來回優惠：另設來回船票 HK$246 優惠，平均單程僅需 HK$123，同樣適用於端午假期及暑期出行。

  • 優惠預訂期：2026年5月21日 18:00 至 5月27日 23:59

  • 出發及使用日期：2026年5月29日 至 7月31日

  • 乘船地點

    • 香港上環：香港港澳碼頭（上環干諾道中200號信德中心三樓）

    • 澳門氹仔客運碼頭

  • 航行時間：單程約 55 分鐘
    （實際船期請參閱金光飛航官方網站公告）

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