Mr. Steak自助餐買一送一！$205起任食生蠔/蟹腳/龍蝦/煎鴨肝 父親節六人同行一人免費

銅鑼灣大熱人氣自助餐 Mr. Steak a la minute 再做優惠！是次快閃自助餐優惠低至買一送一，人均只需 HK$205 起，即可無限任食鮮甜雪花蟹腳、即開生蠔及美國燒牛肉，絕對是本月性價比最高的餐飲盛事！

銅鑼灣Mr.Steak自助餐優惠 買一送一歎豐富海鮮與燒牛肉

喜愛海鮮的食客絕對不能錯過這次的自助午餐優惠。用餐區設有多個即煮美食站，廚師團隊為食客源源不絕供應即製佳餚。不僅有肉質鮮甜的雪花蟹腳與爽口翡翠螺，還有多款新鮮刺身。肉類方面，必試外焦內嫩的美國燒牛肉。若於週末及公眾假期惠顧，餐廳更會加碼供應即開生蠔、即叫即燒的美國極黑牛鐵板燒，以及頂級 Haagen Dazs 雪糕，為味蕾帶來無與倫比的享受。

晚市和牛與生蠔盛宴 盡享極致奢華

追求更高層次美食體驗的食客，晚市自助餐絕對是首選。除了午市的豐富菜式外，晚市更加入琳瑯滿目的環球美饌，例如香氣四溢的煎鴨肝；重磅日本和牛系列，包括鐵板和牛、日本和牛燒牛肉及火炙和牛壽司，入口即化，肉汁豐富。搭配冰鎮新鮮生蠔與鮮甜龍蝦，讓每一口都充滿極致奢華的海洋與陸地風味。

父親節專屬同行優惠 尊享多重折扣

適逢父親節即將到來，餐廳特別推出「六人同行一位父親免費」的自助午餐專屬優惠，讓一家大小能以實惠價格盡情慶祝。此外，顧客於預訂時若使用指定付款方式，還能享受額外折扣。例如大新銀行信用卡用戶輸入指定優惠碼滿額即可再減，而 PayMe 用戶亦有專屬減價碼，折上折優惠讓這趟美食之旅更加超值。