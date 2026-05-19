Mr. Steak自助餐買一送一！$205起任食生蠔/蟹腳/龍蝦/煎鴨肝 父親節六人同行一人免費
發佈時間：17:07 2026-05-19 HKT
銅鑼灣大熱人氣自助餐 Mr. Steak a la minute 再做優惠！是次快閃自助餐優惠低至買一送一，人均只需 HK$205 起，即可無限任食鮮甜雪花蟹腳、即開生蠔及美國燒牛肉，絕對是本月性價比最高的餐飲盛事！
5月20日12:00開搶
【銅鑼灣Mr.Steak自助餐優惠】
>>按此預訂<<
銅鑼灣Mr.Steak自助餐優惠 買一送一歎豐富海鮮與燒牛肉
喜愛海鮮的食客絕對不能錯過這次的自助午餐優惠。用餐區設有多個即煮美食站，廚師團隊為食客源源不絕供應即製佳餚。不僅有肉質鮮甜的雪花蟹腳與爽口翡翠螺，還有多款新鮮刺身。肉類方面，必試外焦內嫩的美國燒牛肉。若於週末及公眾假期惠顧，餐廳更會加碼供應即開生蠔、即叫即燒的美國極黑牛鐵板燒，以及頂級 Haagen Dazs 雪糕，為味蕾帶來無與倫比的享受。
晚市和牛與生蠔盛宴 盡享極致奢華
追求更高層次美食體驗的食客，晚市自助餐絕對是首選。除了午市的豐富菜式外，晚市更加入琳瑯滿目的環球美饌，例如香氣四溢的煎鴨肝；重磅日本和牛系列，包括鐵板和牛、日本和牛燒牛肉及火炙和牛壽司，入口即化，肉汁豐富。搭配冰鎮新鮮生蠔與鮮甜龍蝦，讓每一口都充滿極致奢華的海洋與陸地風味。
父親節專屬同行優惠 尊享多重折扣
適逢父親節即將到來，餐廳特別推出「六人同行一位父親免費」的自助午餐專屬優惠，讓一家大小能以實惠價格盡情慶祝。此外，顧客於預訂時若使用指定付款方式，還能享受額外折扣。例如大新銀行信用卡用戶輸入指定優惠碼滿額即可再減，而 PayMe 用戶亦有專屬減價碼，折上折優惠讓這趟美食之旅更加超值。
【銅鑼灣Mr.Steak自助餐優惠】
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餐廳地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓
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預訂日期： 2026年5月20日 12:00 至 5月26日 23:59
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用餐日期： 2026年6月1日 至 6月30日
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優惠亮點：
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自助午餐： 買一送一，平日人均低至 HK$205/位。
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自助晚餐（17:00-19:00）： 買一送一，平日人均低至 HK$280/位。另設長者半價優惠。
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自助晚餐（19:30-22:00）： 買一送一，平日人均低至 HK$335/位。
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父親節特惠： 6月20日及21日自助午餐，六人同行一位父親免費。
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付款優惠碼：
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大新信用卡：滿 HK$800 輸入【26KKDSB180】減 HK$180。
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PayMe：滿 HK$500 輸入【26PAY35】減 HK$35；滿 HK$1,000 輸入【26PAY75】減 HK$75。
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條款細則： 所有買一送一或同行優惠，原價之加一服務費均需於餐廳現場支付。
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