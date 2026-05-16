全新蝦湯專門店「蝦三少」登陸上環！半價歎八小時熬製激濃蝦湯 必試芝士虎蝦伊麵

近期在上環開設的「蝦三少」，是一家以濃郁蝦湯為主打的專門店，憑藉「認真做好每一碗蝦湯」的職人精神，迅速成為城中熱話。店家推出的晚市二人套餐限時半價優惠，只需$298即可一次過品嚐多款招牌菜式，性價比極高！

「蝦三少」八小時熬製蝦湯靈魂 濃醇鮮甜極致展現

「蝦三少」的靈魂在於其每日新鮮熬製的招牌蝦湯。團隊嚴選北極甜蝦殼、越南虎蝦頭和香港生曬蝦米，結合三種蝦的不同風味層次，以近八小時慢火精心熬製，再配合自家精煉四小時的蝦油，將蝦的鮮甜、脂香與海味精華濃縮於一碗湯底之中。其出品的「濃厚蝦湯」湯感順滑，泡沫細緻，入口濃而不膩，完美體現了日式拉麵的細膩與港式風味的濃鮮。

招牌虎蝦湯麵與玩味小食 港式蝦饌新創意

除了湯底，「蝦三少」的菜單亦處處展現創意。招牌「14頭虎蝦湯麵」選用肉質爽彈的馬來西亞花虎蝦，外層炸得金黃酥脆，內裡鎖緊肉汁，配上滑豆腐和五彩昆布，每一口都是滿足。晚市更會變身為港式居酒屋，推出一系列玩味蝦料理，例如「香芒脆蝦迷你菠蘿包」，將自家製蝦餅夾入微甜的港式菠蘿包，配搭芒果乳酪醬，甜鹹交織，口感豐富；另一人氣之選「芝士痴住虎蝦伊麵」，則將法式芝士汁與招牌蝦湯巧妙融合，上桌時讓客人親手淋上熱融芝士，儀式感與美味兼備。

「蝦三少」新張限定優惠

為慶祝新店開幕，「蝦三少」現正推出多項精彩優惠：

晚市二人套餐50% OFF 優惠內容： 訂座「晚市二人套餐」即享半價優惠，折後價 $298（原價 $598，已包加一服務費）。套餐包括前菜、湯品、小食、三式海鮮、主食及飲品。 推廣日期： 由即日起至2026年5月31日

Instagram 互動有賞 玩法一： 凡堂食消費並追蹤「蝦三少」官方 Instagram「 ＠ prawnbrothstudio」，即可免費玩遊戲一次，贏取優惠券或精美禮品。 玩法二： 於 Instagram 留言「我鍾意食蝦」，即送價值$42的「爆谷蝦」半份。

地址： 上環新街市街38號地舖

營業時間： 11:30 - 22:00

聯絡電話： 9486 9883

所有優惠受條款及細則約束，如有任何爭議，「蝦三少」將保留最終決定權。