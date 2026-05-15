連鎖中菜廳翠園孖寶優惠！$298歎龍蝦伊麵+燒鵝皇 另有蒸魚/乳鴿/鮑魚 只限1分店

美心中菜旗下的中菜廳「翠園」，以精緻粵菜及優雅環境深受食客喜愛。最近翠園特別為黃大仙分店推出限定「超值孖寶」優惠，讓顧客能以驚喜價格品嚐多款經典名菜。其中最吸引莫過於以$298即可享用龍蝦伊麵配燒鵝皇，折扣幾乎半價，是美食愛好者不容錯過的優惠。

美心中菜翠園黃大仙店限定孖寶優惠！$298歎龍蝦伊麵+燒鵝皇

翠園黃大仙分店推出限定「超值孖寶」優惠，$298可歎龍蝦伊麵及燒鵝皇例牌。

連鎖中菜廳翠園的黃大仙分店，近日推出4款限定超值孖寶優惠。其中上湯加拿大龍蝦伊麵無疑是必嚐之選，選用鮮甜彈牙的加拿大龍蝦，以上湯焗煮，麵條掛滿濃郁湯汁，滋味無窮。孖寶搭配的翠園燒鵝皇是店家招牌菜，燒鵝皮脆肉嫩，豐腴油脂甘香在口中化開，與龍蝦是絕妙的配搭。這款孖寶於星期一至五只售$298（原價$493），週末及公眾假期亦只需$348，物超所值。

除龍蝦燒鵝，翠園亦貼心準備了其他三款同樣超值的海鮮肉類組合，滿足不同食客的口味。包括有貴妃脆蝦球配玫瑰豉油雞、銀絲蒸鮑魚配沙薑鹽香雞，這兩款孖寶逢星期一至五均一價$268，週末及公眾假期則為$308。另外還有清蒸沙巴龍躉斑配脆皮炸乳鴿，逢星期一至五只需$298，週末及公眾假期則$348。顧客亦可以$98追加上湯蒜子浸時蔬、花菇紅燒豆腐或花膠絲泡翡翠3款小菜，讓菜餚更顯豐盛。

東星斑三寶 有齊蒸魚/燒鴨/雜菜煲

若想與家人共享更奢華的盛宴，可考慮東星斑三寶。套餐包括肉質細嫩的清蒸東星斑、惹味的秘製香燒麻鴨半隻，以及用料十足的瑤柱粉絲雜菜煲，這款套餐星期一至五售$418（原價$714），週末及公眾假期則售$468，同樣非常抵食。

翠園超值孖寶優惠

適用分店︰黃大仙

地址︰黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館地下G12號舖

營業時間︰7am-3:30pm、5:30pm-10:30pm

資料來源︰小紅書、美心中菜