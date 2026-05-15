土瓜灣港式快餐店Threads爆紅！太子女「助攻」3日賣過百碟乾炒牛河 老闆：手都軟！

傳統茶餐廳作為本地重要的飲食文化象徵，隨著時代變遷，仍然堅持保留懷舊裝潢的港式茶餐廳可謂「買少見少」。近日，位於土瓜灣、開業超過30年的「波士頓快餐店」意外爆紅，全因有YouTuber拍片介紹，加上餐廳太子女於社交平台發文「助攻」，3日內賣出過百碟乾炒牛河，更稱爸爸表示炒到「手都軟」，笑言「同佢講完佢先知我又『攪攪震』」，引起大批網民及街坊關注與支持，即睇詳情！

土瓜灣港式快餐店Threads爆紅！開業逾35年 懷舊裝潢溢老香港情懷

「波士頓快餐店」位於土瓜灣一幢大廈的地庫，現任老闆陳先生接手開業至今逾35年，餐廳內部仍然保留傳統港式快餐店的裝潢，如淺色地磚、橙色膠凳及水吧位等，沒有刻意翻新，散發著濃厚的舊香港情懷。

日前，「波士頓快餐店」被一位擁有超過10萬觀眾的的士司機YouTuber拍片介紹，並在社交平台Threads分享影片，隨即引起不少網民關注。隨後，負責營運餐廳社交媒體的東主女兒亦在Threads發文，坦言「無諗過我哋間快餐店都會有俾人post上threads嘅一日」，稱餐廳是由身為賽車手的爸爸於退役後開設，「一直以嚟都係普普通通咁賣下普通嘢食」，惟亦是靠這間餐廳「養活咗全家」，大讚爸爸「真係好犀利」。

太子女「助攻」3日賣過百碟乾炒牛河 老闆：手都軟！

作為女兒，她希望餐廳能被更多人看見，但同一時間明白餐廳的食物和裝潢並非「特別到非來不可」，很難吸引人專程到訪「食環境」。但當看到網民的留言時，得知有不少人「真心欣賞呢度」，直言「心入面真係好感動！」。她透露爸爸今年已屆70歲，將會是快餐店的「第一代傳人，亦會係唯一一代」，一旦爸爸決定退休，快餐店亦會「跟隨佢一齊走進歷史」。

帖文意外收穫逾10萬次瀏覽，東主女兒日前再分享與爸爸的對話，稱爸爸本來對帖文毫不知情，只稱「今天很多人吃乾炒牛河」、「手都軟」，笑言他事後才得知女兒在社交平台上「攪攪震」，更表示連續3日「炒咗成百碟乾炒牛河」，感謝專程前來光顧的食客，也歡迎大家空閒時來吃下午茶，感受「另類嘅香港感覺同人情味」。

網民大讚「裝修勁有feel」！街坊懷念：見到你哋仲開緊門真係開心

帖文引起大批網民熱烈迴響，成功喚起不少街坊和食客的集體回憶。有網民憶述童年時「間唔中都會喺巴士站『瓹』落嚟波士頓買菠蘿炒飯」，看到店舖保留原有裝修感到開心；也有遷出該區多年的舊街坊表示：「搬走咗都10年了，見到你哋仲開緊門真係開心」。餐廳曾為不少歌手MV的取景地，如Edan呂爵安的《油麻地莎士比亞》，餐廳的懷舊氣氛同樣網友大讚：「呢種裝修勁有feel」。

至於老闆連日辛勞炒出過百碟乾炒牛河，有網民表示出品賣相甚佳，「隔住個mon都feel到嗰種鑊氣」，有人則幽默地留言關心：「Uncle如果你炒到勞損一定要搵你個女算賬」！

波士頓快餐店

地址：紅磡漆咸道北436-450號富運大廈地庫

電話：2333 1672

營業時間：星期一至日07:00 - 15:30

來源：波士頓快餐店@Instagram、cchristychan@Threads

文：LW