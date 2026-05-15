週一晚市八折！34間餐廳酒吧聯合優惠 段純貞牛肉麵/京都勝牛/nana's green tea/竹麓拉麵

香港知名多元化餐飲集團 Cafe Deco Group，向來以旗下眾多餐廳的獨特風格與美食體驗而備受食客追捧。為了一掃星期一的鬱悶，集團將於5月18日起，在旗下34間餐廳及酒吧盛大推出「Triple Monday Madness」狂熱優惠，提供晚市單點菜單八折，讓顧客能以美酒佳餚為新一週打氣，會員更可享三倍積分獎賞，優惠重重！

週一限定狂熱優惠 告別Monday Blue

Cafe Deco Group旗下34間餐廳及酒吧盛大推出「Triple Monday Madness」狂熱優惠。

都市人常常被「星期一症候群」（Monday Blue）所困擾，Cafe Deco Group深明此道，特意推出「Triple Monday Madness」活動，為大家提供一個在週一晚上放鬆身心的好去處。由2026年5月18日起，顧客凡於星期一晚上5時30分後，到訪集團旗下任何一間參與活動的餐廳或酒吧，惠顧單點菜式即可享受八折優惠。不論是與摯愛共度浪漫晚餐，還是與三五知己歡樂相聚，這個優惠都能讓你的星期一變得不再平凡。

會員專享三重獎賞 積分輕鬆變現金券

對於CDG Privilege會員而言，這個推廣活動的吸引力更上一層樓。會員在星期一晚市消費，除了享有八折折扣外，每消費港幣1元更可賺取3倍的CDG$，即平日的三倍。舉例來說，消費滿港幣2,000元，便可一口氣賺取6,000 CDG$，足以兌換三張價值港幣100元的電子餐飲禮券。這些禮券可於下次光臨時使用，讓你的美食之旅無限延伸。免費登記成為會員，即可開始享受迎新禮遇、每月驚喜及生日獎賞等一連串精彩禮遇。

精選菜式推介 環球美食任君選擇

Cafe Deco Group旗下餐廳網絡龐大，菜式包羅萬有，從亞洲風味到西式佳餚，應有盡有。你可以用折扣後的價錢，品嚐到多款招牌菜式：

亞洲風味精選 ：在 ANJU Modern Korean 品嚐外脆內軟的「海鮮煎餅」(港幣178元)，或到 Bamboo Thai 挑戰惹味的「火山排骨」(港幣158元)。喜歡越南菜的話， Bistro Hoi An 的「會安烤乳豬」(港幣298元)絕對不能錯過。

西式經典滋味 ：親臨 Chef's Cuts 享受肉汁豐腴的「和牛芝士漢堡」(港幣188元)，或在 WATERMARK 品味「烤龍蝦義麵」(港幣290元起)的奢華。 CAFE DECO PIZZERIA 的「海鮮至尊薄餅」(港幣198元)亦是分享的絕佳選擇。

日台過江龍推介：想吃得輕巧一點，可選擇段純貞牛肉麵的「招牌紅燒腱心牛肉麵」(港幣86元)，或在nana's green tea品嚐精緻的「抹茶生朱古力芭菲」(港幣98元)。

「Triple Monday Madness」優惠詳情