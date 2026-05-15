週一晚市八折！34間餐廳酒吧聯合優惠 段純貞牛肉麵/京都勝牛/nana's green tea/竹麓拉麵
發佈時間：15:28 2026-05-15 HKT
香港知名多元化餐飲集團 Cafe Deco Group，向來以旗下眾多餐廳的獨特風格與美食體驗而備受食客追捧。為了一掃星期一的鬱悶，集團將於5月18日起，在旗下34間餐廳及酒吧盛大推出「Triple Monday Madness」狂熱優惠，提供晚市單點菜單八折，讓顧客能以美酒佳餚為新一週打氣，會員更可享三倍積分獎賞，優惠重重！
週一限定狂熱優惠 告別Monday Blue
都市人常常被「星期一症候群」（Monday Blue）所困擾，Cafe Deco Group深明此道，特意推出「Triple Monday Madness」活動，為大家提供一個在週一晚上放鬆身心的好去處。由2026年5月18日起，顧客凡於星期一晚上5時30分後，到訪集團旗下任何一間參與活動的餐廳或酒吧，惠顧單點菜式即可享受八折優惠。不論是與摯愛共度浪漫晚餐，還是與三五知己歡樂相聚，這個優惠都能讓你的星期一變得不再平凡。
會員專享三重獎賞 積分輕鬆變現金券
對於CDG Privilege會員而言，這個推廣活動的吸引力更上一層樓。會員在星期一晚市消費，除了享有八折折扣外，每消費港幣1元更可賺取3倍的CDG$，即平日的三倍。舉例來說，消費滿港幣2,000元，便可一口氣賺取6,000 CDG$，足以兌換三張價值港幣100元的電子餐飲禮券。這些禮券可於下次光臨時使用，讓你的美食之旅無限延伸。免費登記成為會員，即可開始享受迎新禮遇、每月驚喜及生日獎賞等一連串精彩禮遇。
精選菜式推介 環球美食任君選擇
Cafe Deco Group旗下餐廳網絡龐大，菜式包羅萬有，從亞洲風味到西式佳餚，應有盡有。你可以用折扣後的價錢，品嚐到多款招牌菜式：
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亞洲風味精選：在ANJU Modern Korean品嚐外脆內軟的「海鮮煎餅」(港幣178元)，或到Bamboo Thai挑戰惹味的「火山排骨」(港幣158元)。喜歡越南菜的話，Bistro Hoi An的「會安烤乳豬」(港幣298元)絕對不能錯過。
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西式經典滋味：親臨Chef's Cuts享受肉汁豐腴的「和牛芝士漢堡」(港幣188元)，或在WATERMARK品味「烤龍蝦義麵」(港幣290元起)的奢華。CAFE DECO PIZZERIA的「海鮮至尊薄餅」(港幣198元)亦是分享的絕佳選擇。
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日台過江龍推介：想吃得輕巧一點，可選擇段純貞牛肉麵的「招牌紅燒腱心牛肉麵」(港幣86元)，或在nana's green tea品嚐精緻的「抹茶生朱古力芭菲」(港幣98元)。
「Triple Monday Madness」優惠詳情
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推廣日期：由2026年5月18日起，逢星期一（公眾假期除外）
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適用時間：晚上5時30分後堂食
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優惠內容：
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晚市單點菜單八折。
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CDG Privilege會員消費可享三倍積分 (CDG$)。
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參與餐廳：Cafe Deco Group旗下34間指定餐廳及酒吧，包括AIRSIDE Cafe、ANJU Modern Korean、Bamboo Thai、Bistro Hoi An、CAFE DECO PIZZERIA、Chef’s Cuts、Matjeom、Pier 7 Café & Bar、Smokehouse Bar & Grill、Stormies、tonic WATERMARK、段純貞牛肉麵、京都勝牛、nana’s green tea、竹麓拉麵及魚がし日本等。
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條款及細則：
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優惠需另收加一服務費（以原價計算）。
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八折優惠不可與其他折扣或推廣同時使用。
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三倍積分獎賞適用於使用現金、指定信用卡及電子支付方式。
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如有任何爭議，Cafe Deco Group保留最終決定權。
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