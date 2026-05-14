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北角12年潮州菜名店「潮樂園」被迫遷！米芝蓮再成死亡之吻？店主慨嘆：食一次少一次

飲食
更新時間：11:47 2026-05-14 HKT
發佈時間：11:47 2026-05-14 HKT

食肆要獲得米芝蓮推介殊不輕易，但榮譽加身亦不代表能一帆風順。在北角屹立12年、連續九年榮獲米芝蓮推介的潮州菜館「潮樂園」，今日（5月14日）突然宣布因「被迫遷出現址」，將進入「最後營業倒數階段」，店家更明言「而家真係要『食一次少一次』」。

北角「潮樂園」遭迫遷：進入最後營業倒數階段

「潮樂園」在其官方社交平台上發布「最後倒數通知」，宣告即將告別現址。根據店家公告，結業並非經營不善，而是「被迫遷出現址」，字裡行間流露不捨。

店家在文中更沉重表示，如今真的是「『食一次少一次』」，呼籲熟客「想再品嚐『連續九年米芝蓮推介』嘅正宗潮州風味」，包括潮州滷水系列、凍蟹、蠔餅、潮州魚翅及各款傳統功夫菜等，要把握最後機會，「記得快啲訂枱，唔好等到最後一刻！」

主打精品潮州打冷小菜 必食滷水/荷包鱔

「潮樂園」是主打正宗潮州風味的菜館，以其滷水系列、海鮮及傳統功夫菜聞名，定價相當親民，人均消費只需百多至二百元，是基層市民也能輕鬆負擔的優質美食。正因這份「平靚正」的堅持，餐廳自2018年起，連續九年獲得「米芝蓮必比登推介」，質素備受肯定。

「潮樂園」必試名菜包括「鎮店蠔仔粥」，大廚以純樸的潮州粥底，用上等圓米慢火熬煮超過三個小時，粥底軟滑如絲；配合新鮮蠔仔及帶有大地魚湯底，鮮味又暖胃。招牌滷水鵝選用九斤重的中型平頭鵝慢火滷製，曾獲米芝蓮評審員大讚其滷汁不含味精，令鵝肉吃起來特別嫩滑。傳統手工菜「荷包鱔」則是心機之作，魚肉去盡碎骨，沒有腥味。

米芝蓮推介成「死亡筆記」？

潮樂園除了街坊熟客，亦有不少遊客會專程到訪，而且更獲不少名人支持，周潤發、任賢齊、張堅廷、黎耀祥、黃宗澤等都是座上客。2019年，「潮樂園」一度擴充版圖，在大坑開設分店，可惜該分店已於2024年突然結業。當時已有不少市民嘆息，認為原本是光榮的米芝蓮推介，往往變成了業主加租的「指南」，坊間甚至有無奈的戲稱，指米芝蓮其實是食肆的「死亡筆記」。

潮樂園

地址：北角和富道96號僑裕大廈地下4號舖

 

同場加映：超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿

 

 

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