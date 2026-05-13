連鎖酒家片皮鴨套餐5折優惠！$168/位連鮑魚/吊燒雞/虎杉斑 另加3款小菜

連鎖酒樓煌宴酒家以經典粵菜馳名，最近，煌宴推出限定片皮鴨及濃湯雞煲翅半價優惠，讓食客能以親民價格品嚐到星級水準的盛宴。其中片皮鴨宴折後每位只需$168，而濃湯雞煲翅宴亦只需$268，優惠適用於午市及晚市，絕對是不容錯過的美味體驗。

【煌宴酒家5折｜荃灣・麗城・沙田｜片皮鴨/濃湯雞煲翅盛宴低至$168/位｜預訂四位限時送 2 支喜力啤酒】

>>按此預訂<<

煌宴酒家片皮鴨5折優惠！每位$168/位連燒味/海鮮及3款小菜

煌宴酒家這次推出的優惠非常超值，食客可以在酒樓兩大招牌菜式中任選其一，包括片皮鴨或濃湯雞煲翅。選擇片皮鴨盛宴，即可品嚐到師傅以純熟技藝烤製的原隻片皮鴨，其外皮呈誘人的琥珀色澤，入口酥脆，鴨肉則鮮嫩多汁，搭配薄餅、青瓜絲及甜麵醬享用，齒頰留香。若偏愛滋補湯品，則可選濃湯雞煲翅盛宴，金黃色的濃湯經過長時間熬煮，蘊含滿滿雞肉精華，湯頭濃郁順喉，每口都是暖心暖胃的享受。

除份量十足的主菜外，盛宴套餐還包括了豐富的自選菜式，讓顧客自由配搭心水組合。食客可先從6款名爐燒味或海鮮中選擇一款，包括有脆皮吊燒雞、清蒸虎杉斑、蜜汁叉燒皇、蒜茸粉絲蒸聖子/元貝一隻或蠔皇花菇鮑魚一位。然後再從多達20款的鑊氣小菜中選3款，如有豉油王海生蝦、煌宴小炒皇、三杯酒鴨件、京蔥爆海參及椒鹽魷魚鬚等。惠顧兩款套餐都需四位起入座，連4碗絲苗白飯，預訂4位亦限時送2支喜力啤酒。

【煌宴酒家5折優惠】片皮鴨1隻（一食）＋燒味/海鮮（每單選1 款）＋自選3 款鑊氣小菜組合｜四位起｜預訂四位限時送 2 支喜力啤酒

優惠價：$168/位（原價$336/位）（現場另收茶芥及加一服務費）

套餐包括： 片皮鴨一食（四位 1 隻，八位 2 隻） 燒味/海鮮（每單選 1 款） 自選鑊氣小菜組合（四位自選 3 款，加一位多 1 款） 奉送絲苗白飯（每位 1 碗） 預訂四位限時送 2 支喜力啤酒

>>按此預訂<<

【煌宴酒家5折優惠】濃湯雞煲翅＋燒味/海鮮（每單選 1 款）＋自選3 款鑊氣小菜組合｜四位起｜預訂四位限時送 2 支喜力啤酒

優惠價︰$268/位（原價$536/位）（現場另收茶芥及加一服務費）

套餐包括︰ 濃湯雞煲翅（四位 1 份，八位 2 份） 名爐燒味/海鮮（每單選 1 款）*請查看下方餐單參考 自選鑊氣小菜組合（四位自選 3 款，加一位多 1 款） 奉送絲苗白飯（每位 1 碗） 預訂四位限時送 2 支喜力啤酒

>>按此預訂<<

煌宴酒家優惠詳情