尖沙咀凱悅軒點心放題買二送二！120分鐘歎五星級酒店馳名叉燒 任食20+精緻點心/小食/甜點

位於尖沙咀心臟地帶的香港尖沙咀凱悅酒店，其粵菜食府凱悅軒一向是饕客品嚐高級中菜的熱門之選，以其優雅的環境和精緻的菜式深受食客歡迎。最近，凱悅軒再度推出震撼市場的點心放題「買二送二」快閃優惠，折後人均僅需HK$264，便可在星級酒店內享受長達兩小時的任點任食體驗，絕對是城中一大飲食盛事！

尖沙咀凱悅酒店凱悅軒點心放題優惠 必食馳名蜜汁叉

凱悅軒的裝潢巧妙地融合了現代藝術與上世紀20年代傳統茶館的精髓，營造出既高雅又富懷舊氣息的用餐氛圍。這裡的點心放題提供超過20款選擇，全部即叫即蒸，保證新鮮熱辣。除了經典的「筍尖蝦餃皇」，每一口都充滿了爽甜蝦肉與清脆筍尖，以及「飛魚子燒賣」那樣在紮實豬肉上增添了飛魚子卜卜脆的口感層次，食客更不能錯過餐廳的鎮店之寶——「蜜汁叉燒」。這道菜選用本地最優質的梅頭豬肉，以秘製蜜汁烤製而成，肉質鬆軟，油香與蜜糖甜味完美交織，令人一試難忘。

這次的快閃優惠極具吸引力，絕對是與親朋好友共享粵式美味的絕佳機會。食客除了能品嚐多款手工點心，還能享用到各式小食和精緻甜點，而且價錢已包含茶位費及加一服務費，無需擔心任何額外收費。想以最划算的價錢體驗星級酒店的優質餐飲服務，記得準時鎖定開搶時間！

餐廳地址： 香港尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓

優惠預訂日期： 2026年5月14日15:00 至 5月20日23:59

適用餐飲日期： 2026年5月15日 至 6月30日

不適用日期： 2026年6月20日及21日

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條款及細則以預訂平台及餐廳最終公佈為準。