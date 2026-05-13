麥當勞新登場「朱古力脆皮KITKAT芭菲」！仲有$8新地筒回歸 甜品站限定供應
更新時間：17:08 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:08 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:08 2026-05-13 HKT
麥當勞甜品站向來以親民的價錢提供多款冰涼甜點，深受港人歡迎。麥當勞近日宣布再度與雀巢香港推出人氣極高的「KITKAT朱古力威化味新地系列，並會有全新升級版「朱古力脆皮KITKAT芭菲」，上面灑滿迷你聰明豆朱古力，喜歡這朱古力雪糕系列的粉絲不容錯過。
麥當勞人氣KITKAT朱古力威化味新地系列回歸！全新脆皮芭菲登場
連鎖快餐店麥當勞宣布為慶祝與雀巢香港成為策略合作夥伴一週年，由5月14日起將會再度推出人氣KITKAT朱古力威化味新地系列。而當中焦點所在，就是有新口味的「朱古力脆皮KITKAT芭菲」登場。這款芭菲以香濃 KITKAT朱古力威化味新地作基底，再配上充滿童年回憶的朱古力脆皮外層，然後面層再加有日本直送的KITKAT 72%黑朱古力威化及灑上色彩繽紛迷你聰明豆朱古力SMARTIES，絕對是四重朱古力升級享受。
除了矚目的新款芭菲，經典的KITKAT新地筒亦會同步回歸。香濃順滑的朱古力威化味新地，每口都讓人回味無窮，更吸引是新地筒會以$8至抵價發售，讓顧客能以超值實惠的價錢，品嚐到這份經典的滋味，絕對是今個夏天不容錯過之選。
麥當勞KITKAT朱古力威化味新地系列
- 日期︰2026年5月14日11am起供應
- 地點：全線香港及澳門麥當勞餐廳甜品站
- 價錢：朱古力脆皮KITKAT芭菲$17、KITKAT新地筒至抵價$8（參考價$9.5）
- 條款及細則：各甜品站的營業時間或有不同，詳情請參閱香港麥當勞官方網頁；產品數量有限，售完即止。
資料來源︰McDonald's
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