麥當勞新登場「朱古力脆皮KITKAT芭菲」！仲有$8新地筒回歸 甜品站限定供應

麥當勞甜品站向來以親民的價錢提供多款冰涼甜點，深受港人歡迎。麥當勞近日宣布再度與雀巢香港推出人氣極高的「KITKAT朱古力威化味新地系列，並會有全新升級版「朱古力脆皮KITKAT芭菲」，上面灑滿迷你聰明豆朱古力，喜歡這朱古力雪糕系列的粉絲不容錯過。

麥當勞人氣KITKAT朱古力威化味新地系列回歸！全新脆皮芭菲登場

麥當勞甜品站於5月14日起推出朱古力脆皮KITKAT芭菲（$17）及KITKAT新地筒（$8）。

連鎖快餐店麥當勞宣布為慶祝與雀巢香港成為策略合作夥伴一週年，由5月14日起將會再度推出人氣KITKAT朱古力威化味新地系列。而當中焦點所在，就是有新口味的「朱古力脆皮KITKAT芭菲」登場。這款芭菲以香濃 KITKAT朱古力威化味新地作基底，再配上充滿童年回憶的朱古力脆皮外層，然後面層再加有日本直送的KITKAT 72%黑朱古力威化及灑上色彩繽紛迷你聰明豆朱古力SMARTIES，絕對是四重朱古力升級享受。

除了矚目的新款芭菲，經典的KITKAT新地筒亦會同步回歸。香濃順滑的朱古力威化味新地，每口都讓人回味無窮，更吸引是新地筒會以$8至抵價發售，讓顧客能以超值實惠的價錢，品嚐到這份經典的滋味，絕對是今個夏天不容錯過之選。

麥當勞KITKAT朱古力威化味新地系列

日期︰2026年5月14日11am起供應

地點：全線香港及澳門麥當勞餐廳甜品站

價錢：朱古力脆皮KITKAT芭菲$17、KITKAT新地筒至抵價$8（參考價$9.5）

條款及細則：各甜品站的營業時間或有不同，詳情請參閱香港麥當勞官方網頁；產品數量有限，售完即止。

資料來源︰McDonald's