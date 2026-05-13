銅鑼灣珀麗酒店半自助午餐買1送1！低至$115/位歎自助吧+主菜 任揀煎盲鰭魚/醬烤豬肋骨
更新時間：14:58 2026-05-13 HKT
發佈時間：14:58 2026-05-13 HKT
發佈時間：14:58 2026-05-13 HKT
位於銅鑼灣心臟地帶，毗鄰維多利亞公園的香港珀麗酒店，以其優雅舒適的環境和高性價比的餐飲選擇，一直深受食客歡迎。酒店現正推出限時快閃優惠，半自助午餐及自助吧均有買一送一，折後人均消費低至$115即可歎到半自助餐連主菜，絕對是城中不容錯過的午餐之選！
5月13日3pm開搶
【銅鑼灣珀麗酒店｜半自助午餐買一送一・自助吧買一送一】
>>按此預訂<<
珀麗酒店半自助午餐/自助吧買1送1！低至$115歎煎盲鰭魚/醬烤豬肋骨
銅鑼灣珀麗酒店推出半自助午餐及自助吧買一送一優惠，食客既能享用精緻的自選主菜，又能無限品嚐自助吧上的多款美食。自助吧選擇眾多，由煙三文魚、凍肉拼盤，到凍熟蝦、青口及各式沙律菜都應有盡有。熱盤方面，則有暖心的中西湯品、日式關東煮、惹味雞肉串燒，而甜品吧則有麵包布甸、水果布甸、朱古力蛋糕、朱古力噴泉及雪糕等，選擇豐富。
至於同樣做買1送1優惠的半自助午餐主菜同樣出色，三選一的主菜包括嫩滑的香煎盲鰭魚柳配白酒忌廉汁、肉質軟腍入味的醬烤豬肋骨，以及充滿香草風味的雞絲扁意粉。若想讓午餐體驗再昇華，只需另加$99，即可升級至燒羊架配燒汁或燒肉眼配紅酒汁，倍添奢華享受。
【銅鑼灣珀麗酒店｜買一送一】半自助午餐（12:00 - 14:30）
- 優惠價︰$230/2位，平均$115/位（原價$229/位）（已包括原價加一服務費）
- 套餐包含：自助吧+精選主菜（三選一）
- 用餐時間：星期一至日均適用
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【銅鑼灣珀麗酒店｜買一送一】自助吧（12:00 - 14:30）
- 優惠價︰$200/2位，平均$100/位（原價$207/位）（已包括原價加一服務費）
- 套餐包含：自助吧（不含主菜）
- 用餐時間：星期一至日均適用
- >>按此預訂<<
銅鑼灣珀麗酒店優惠詳情：
- 優惠預訂期：2026年5月13日3pm至5月19日11:59pm
- 用餐日期：2026年5月14日至7月6日
- 地址：香港銅鑼灣信德街 8 號香港珀麗酒店 2 樓
- >>按此預訂<<
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