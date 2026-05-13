樂風創辦人周佩賢輕生｜旗下「楚撚記大排檔」發文悼念：維持正常營運是她生前最大心願

活躍於本港地產及餐飲界的樂風集團及「楚撚記大排檔」創辦人周佩賢（Carol），於5月12日被發現在其寓所離世，終年40餘歲。據悉，她生前正受抑鬱症困擾，並面臨嚴重的財政壓力。其餐廳品牌發文悼念，形容她一生熱愛香港本土飲食文化，並指餐廳會維持正常營運，以「傳承創辦人的遺志」。

「楚撚記大排檔」創辦人周佩賢輕生

「楚撚記大排檔」創辦人周佩賢（Carol）據悉在寓所輕生。

「楚撚記大排檔」於官方社交專頁發布聲明，沉痛宣布其創辦人周佩賢女士的死訊。周佩賢在過去十多年香港地產市場的黃金時期，以其獨特的「輕資產」模式在業界打響名堂，其後更跨足餐飲業，創辦了廣為人知的「楚撚記大排檔」等品牌。

根據消息，周佩賢在離世前一星期曾向友人透露，公司面對嚴重的財政壓力及可能涉及刑事責任，惟當時她曾表示不會尋死。至事發當日，友人收到其告別訊息後驚覺不妥，隨即報警。救援人員破門入屋後，發現周佩賢已明顯死亡，現場遺有燒過的炭。

楚撚記團隊發文哀悼 指餐廳維持運作 「化悲痛為力量」

「楚撚記大排檔」於官方社交專頁發布聲明。

周佩賢離世的消息公布後，「楚撚記大排檔」的專頁聲明中寫道：「Carol 一生熱愛香港本土飲食文化，她留下的不僅是美味的佳餚，更是一份對品質的堅持與對大眾的情義。」形容她自創立餐廳以來，從食材挑選至烹調細節，她都「親力親為」，甚至「餐牌上每一道菜都由她反覆嘗試」，致力「將對美食的熱愛轉化為每一道溫暖人心的佳餚」。

對於創辦人的離去，餐廳全體員工均感到「深切痛心與不捨」，形容她不僅是「一位卓越的領導者」，更是「一位熱忱的導師與家人」。為了不負創辦人的心血，餐廳方面承諾將「化悲痛為力量，傳承創辦人的遺志，繼續堅守理念」。公告中特別強調，在此期間「餐廳將維持正常營運，繼續為大家服務」，並指「這亦是創辦人生前最大的心願」。不少食客及網民紛紛留言，包括「加油，支持你哋」及「辛苦晒」等，表達惋惜與支持。