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馬莎一連5日快閃78折！全線門市食品/飲品/服飾大劈價 必搶龍蝦湯/芝士/零食

飲食
更新時間：12:02 2026-05-13 HKT
發佈時間：12:02 2026-05-13 HKT

深受香港市民喜愛的英國知名品牌馬莎百貨（Marks & Spencer），以其高質服飾、食品及家居用品聞名。最近M&S宣布由即日起一連5日推出備受期待的「Friends & Family」優惠，購物人氣服飾、食品及飲品等精選貨品滿額即享78折，無論是為衣櫥添置春夏新裝，或是在家享受英式美食，都是不容錯過的最佳時機。

馬莎食品一連5日78折優惠！必搶芝士/龍蝦湯/零食/急凍食品

馬莎百貨的食品一向是許多顧客的尋寶地，由經典的牛油酥餅、各式果醬，到世界各地的精選葡萄酒及方便快捷的急凍美食，甚至人氣大熱的龍蝦湯都應有盡有。M&S由即日起至5月17日一連5日，推出Friends & Family優惠，食品及飲品部同樣適用，顧客只需淨值消費滿$100或以上，即享78折。不妨選購各款人氣零食或高品質烹飪材料，為家人餐桌增添更多英倫風味。

M&S服飾同樣設優惠 3件即享78折

另外，隨著天氣回暖，亦是時候為衣櫥換上新氣象。M&S的服裝系列以優質面料及經典剪裁著稱，涵蓋日常休閒服、辦公室上班服飾到舒適的內衣都有。於這次優惠期間，只要選購3件或以上的服飾系列產品，即可享78折優惠，輕鬆打造英倫春夏風格。

馬莎百貨「Friends & Family」優惠詳情

  • 日期：即日起至5月17日
  • 地點：全線M&S馬莎門店 >>按此<<
  • 優惠內容：
  • 服飾購買3件或以上即可享78折
  • 食品及飲品︰淨值消費滿$100或以上即享78折
  • 使用方法：於付款時向收銀員出示相關優惠宣傳圖即可

資料來源︰Marks and Spencer

延伸閱讀︰千海水產海鮮放題長者88折優惠！生日免費1位+送蛋糕 符合1條件即享 限指定分店

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