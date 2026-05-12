鳳城酒家震撼優惠！鳳爪排骨飯/水晶蝦餃低至$10.8起 燒味粉麵＋點心$40.8

鳳城酒家作為經典粵菜的代表，向來以其傳統順德手工菜及精緻點心深受食客愛戴。近期，鳳城酒家旗下四間分店聯合推出「午茶之優」推廣，讓大眾在悠閒的下午時光，能以超值的價錢品嚐到一系列高品質的點心、粉麵及燒味。當中銅鑼灣分店的$40.8孖寶組合，更是為一眾食客帶來無與倫比的午茶驚喜！

銅鑼灣鳳城酒家$40.8孖寶組合 粉麵點心自由配

鳳城酒家旗下四間分店聯合推出「午茶之優」推廣。

鳳城酒家旗下四間分店聯合推出「午茶之優」推廣。

位於禮頓道的分店每日下午2時至4時入座，即可享用$40.8午茶孖寶優惠。食客可先從叉燒、油雞或馳名燒鵝中選擇一款，搭配米線、米粉或生麵，組成一碗暖心的燒味粉麵。組合更包含一款精選點心，例如皮薄餡滿的「鮮蝦莧菜餃」，或是香口惹味的「鯪魚釀西椒」，讓口感層次更為豐富。

單點美食同樣有驚喜，暖胃飽肚的鳳爪排骨飯只需$10.8、必食的水晶鮮蝦餃低至$12.8、香口惹味的沙薑雞腳$58，選擇非常豐富。

九龍灣分店限定 $25歎星級特價點心

為犒勞平日辛勞的上班族，九龍灣MegaBox分店在星期一至六（公眾假期除外）的下午2時至5時，特別推出$25特價茗點，包括以龍蝦湯烹調、鮮味提升的「龍蝦湯鮮竹卷」，以及在傳統燒賣上鋪滿櫻花蝦、增添鹹香風味的「櫻花蝦燒賣」。同場亦有多款$32起的特優粉麵飯，是午間偷閒的最佳配搭。

上環分店懷舊粉麵小食巡禮 荃灣週末限定小食粉麵

上環分店則主打多款聞名廚師團隊製作的燒味粉麵及懷舊小食。其「龍蝦湯海皇泡飯」湯底濃郁，鮮味十足；而「招牌鳳城炒飯」則鑊氣十足，是每桌必點的經典。此外，多款優惠茗點同樣不容錯過，例如晶瑩剔透的「必食鮮蝦餃」與軟糯香甜的「菲林芝麻卷」，都是品嚐傳統手藝的絕佳選擇。

荃灣愉景新城分店則專為週末及假日設計了獨家餐單。食客可在下午2時至5時，品嚐到一系列$42起的精緻小食，例如外脆內嫩的「金磚豆腐粒」，以及麻辣開胃的「順口水雞」。主食方面，「均安肉絲炒麵」與「豉椒生魚片炒河」鑊氣十足，完美展示出粵菜大廚的功架。

鳳城酒家「午茶之優」優惠詳情