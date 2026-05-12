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連鎖燒味店唐順興大劈價！叉燒/滷水鴨飯每盒$20 送鹹蛋+甜酸菜 限定3分店全日供應

飲食
更新時間：13:08 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:08 2026-05-12 HKT

在物價持續上漲的年代，想尋找經濟實惠又美味的一餐並不容易。香港知名連鎖燒味品牌「唐順興」，素來以CP值高的燒臘快餐深受街坊歡迎，最近更有網民於社交平台分享，表示發現店家推出突發優惠，指定燒味飯每盒只售$20，而且是全日供應，引來不少食客關注及討論。

燒味店唐順興叉燒飯/滷水鴨飯特價！每盒$20送鹹蛋+甜酸菜

港知名連鎖燒味品牌「唐順興」推出突發優惠，指定燒味飯每盒只售$20。
港知名連鎖燒味品牌「唐順興」推出突發優惠，指定燒味飯每盒只售$20。
這兩款特價燒味飯只限3間分店供應，包括旺角、大埔及觀塘瑞和街分店，而且是全日有售。
這兩款特價燒味飯只限3間分店供應，包括旺角、大埔及觀塘瑞和街分店，而且是全日有售。

連鎖燒味店唐順興這次推出的限時特價優惠，主角是兩款經典港式燒味飯，包括叉燒飯及滷水鴨飯。從網民分享的宣傳圖片所見，原價$27的燒味飯，現在只需$20即可享用到。更有誠意是，每盒飯還會附送半隻鹹蛋解膩的甜酸菜，非常抵食，絕對是午餐或晚餐的超值之選。

這優惠一出，隨即有網民在社交平台分享幫襯過的體驗，大讚「正常份量，男士也夠」，亦有人表示「叉燒排滿飯盒面，OK㗎」，指優惠飯的份量並無將貨就價。據唐順興表示，這兩款特價燒味飯只限3間分店供應，包括旺角、大埔及觀塘瑞和街分店，而且是全日有售，但暫時未知優點限期。

唐順興燒味優惠

供應日期︰即日起至另行通知
優惠內容︰叉燒飯或滷水鴨飯$20/盒，附送半個鹹蛋及甜酸菜
適用分店：旺角、大埔及觀塘瑞和街

資料來源︰香港茶餐廳及美食關注組

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