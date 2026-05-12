蓮香樓上環新店搬遷重開！外牆金龍鳳猶如大阪金龍拉麵 震撼造型勢成新地標

擁有百年歷史的「蓮香樓」，是香港茶樓文化的代表之一。品牌近年積極發展，繼殺入尖沙咀、量角及機場開分店之後，其中環總店近日亦因大廈重建，正式遷往上環新址試業。其震撼的全新裝潢，特別是外牆的巨型龍鳳雕塑，勢必成為港島最新地標！

中環「蓮香樓」總店搬遷 上環巨舖開幕延續經典

屹立於威靈頓街多年的「蓮香樓」總店，因所在大廈面臨重建，不得不另覓新址。 （資料圖片）

新址位於上環德輔道中東寧大廈，5月11日開幕。

屹立中環威靈頓街多年的「蓮香樓」總店，因所在大廈面臨重建，不得不另覓新址。團隊最終選定上環德輔道中東寧大廈，一個面積達1.6萬平方呎的巨舖，並簽下長達九年的罕見租約，為老店的延續注入強心針。

蓮香樓於5月10日告別舊址，並在社交平台上感性地表示：「歲月留芳，百載蓮香從不落幕……不是落幕的告別，而是最動人的延續。」新店緊接在5月11日正式試業，團隊承諾將「堅守這份老香港一盅兩件的味道」。根據官方專頁發佈的消息，新店的開幕是「蓮香樓 榮譽新張」，並誠邀各位茶客摯友光臨，同時懇請大家對試業期間的不足之處予以「包容」，並強調「每一句意見，都是我們進步的動力」。

巨型金龍鳳盤踞外牆 氣派門面勢成地標

新店最引人注目的，莫過於其極具氣派的門面。牆外掛有栩栩如生的金色巨龍、金鳳，儼如將傳統的「龍鳳大禮堂」直接呈現於大街之上，搶眼設計與大阪著名景點金龍拉麵有異曲同工之妙。配上紅色巨柱與特製玻璃窗，極具視覺衝擊力，有望成為上環區的最新攝影地標。

甫開幕，新店裝潢已在網上引起熱烈討論，不少網民對其「揼本」程度表示驚訝，有留言指：「蓮香樓咁落本呀？」更有網民觀察到蓮香樓近年的積極發展，稱：「蓮香喺香港咁多年，近年咁多動作，又開分店又搬大舖」。

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