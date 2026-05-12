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上海姥姥晚市二人餐低至6折！$199包涼菜+兩菜兩湯 歎賽螃蟹/獅子頭/宋嫂魚羹

飲食
更新時間：11:47 2026-05-12 HKT
發佈時間：11:47 2026-05-12 HKT

以傳統手藝演繹經典上海風味的連鎖中菜廳「上海姥姥」，向來是饕客們品嚐正宗滬菜的熱門選擇。趁初夏將至，店家貼心推出一系列晚市套餐優惠及生日禮遇，讓顧客能以驚喜價格品嚐多款招牌家常菜，例如只需6折，即$199便可享用晚市二人套餐，絕對是情侶約會或家庭聚餐的超值首選。

上海姥姥晚市滬味二人套餐$199！歎賽螃蟹/獅子頭/宋嫂魚羹

這次上海姥姥推出的皇牌晚市二人套餐優惠，旨在讓顧客以親民價格，體驗最地道的「家」的味道。套餐包括一份涼菜、兩碗湯羹、兩款主菜及兩碗白飯。無論是涼菜、湯或是主菜的選擇都眾多，如陳醋黑白雲耳、宋嫂魚羹、酸辣湯等，主菜則有干貝賽螃蟹、紅燒獅子頭、鐵板家鄉回鍋肉配手工卷餅皮及糟溜鱸魚片等，每口都充滿著濃郁的上海菜風味。

這款套餐原價$334，現6折只需$199便可品嚐到，性價比極高。另外，上海姥姥同步推出端午糉及生日禮遇，滿足不同顧客的需求。為迎接端午節，店家特別推出三款特色上海糉，包括上海白米桂花豆沙糉、醬油鮮肉糉及醬油鮮肉鹹蛋黃糉，套裝優惠價低至$36.5/隻。而於生日月份，凡於店家惠顧滿$500，即送「姥姥萬壽桃盛會」一份，內有6隻全人手製萬壽桃，寓意長壽吉祥美好。

上海姥姥滬味晚市二人套餐優惠

  • 適用分店︰全線分店（德福分店除外）>>按此<<
  • 優惠期限：即日起至另行通知
  • 優惠價：$199（原價$334）
  • 套餐內容：涼菜一份、湯羹兩碗、主菜兩款、白飯兩客
  • 條款及細則：
    • 優惠不可與其他優惠、折扣或優惠券同時使用。
    • 如有任何爭議，上海姥姥保留優惠使用之最終決定權。
       

資料來源︰上海姥姥

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