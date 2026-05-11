麗晶酒店自助餐必搶75折優惠！豪歎花膠/海參/鮑魚/龍蝦/鱈場蟹腳/拖羅/片皮鴨/鴨肝

城中享負盛名的自助餐「天花板」——香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）的港畔餐廳（Harbourside），最近推出四人同行75折震撼優惠，讓食客以超值價錢，體驗一場無與倫比的環球美食盛宴，一邊飽覽維港璀璨夜景，一邊沉醉於琳瑯滿目的頂級佳餚之中！

麗晶酒店港畔餐廳自助餐 必食極上時令海鮮與即開拖羅

港畔餐廳的自助晚餐向來以其豪華的海鮮陣容而聞名。食客甫踏進餐廳，目光定必被堆積如山的冰鎮海鮮所吸引。當中包括肉質飽滿鮮甜的 麵包蟹 與 鱈場蟹腳，每一口都是來自海洋的極致鮮味。刺身吧檯亦是焦點所在，由師傅即席切製的 拖羅（Toro）刺身 油脂豐腴，入口即融，旁邊還有晶瑩剔透的 三文魚子，甘香鮮美。不僅如此，西式熱盤中的 即煮新鮮龍蝦 更是回本之選，食客可自選烹調方式，確保每一口龍蝦肉都爽彈惹味，盡顯食材的原味道。

矜貴環球熱葷盛宴 鮑魚/花膠/海參/鵝掌/烤牛扒/片皮鴨/

除了令人驚豔的海鮮，港畔餐廳的熱葷選擇同樣一絲不苟。熱盤區匯集了中西美食精髓，猶如一個國際美食市集。焦點菜式包括矜貴的 煎鴨肝，外皮香脆，內裡軟嫩；中式燉品則有滋補養顏的 鮑魚、花膠、海參及鵝掌，盡顯奢華氣派。肉食愛好者絕不能錯過即切區的 烤西冷牛扒 和 烤羊架，火候控制得恰到好處，肉汁豐盈。此外，充滿京城風味的 片皮鴨，由師傅現場表演切割，餅皮薄韌，鴨肉香嫩，配上秘製醬料，滋味無窮。最後，別忘了為這趟美食之旅畫上完美句號，餐廳自家製的各式甜品和手工雪糕，定能滿足您的甜品胃。