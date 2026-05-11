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麗晶酒店自助餐必搶75折優惠！豪歎花膠/海參/鮑魚/龍蝦/鱈場蟹腳/拖羅/片皮鴨/鴨肝

飲食
更新時間：11:33 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:33 2026-05-11 HKT

城中享負盛名的自助餐「天花板」——香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）的港畔餐廳（Harbourside），最近推出四人同行75折震撼優惠，讓食客以超值價錢，體驗一場無與倫比的環球美食盛宴，一邊飽覽維港璀璨夜景，一邊沉醉於琳瑯滿目的頂級佳餚之中！

【麗晶酒店港畔餐廳自助餐優惠】
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麗晶酒店港畔餐廳自助餐 必食極上時令海鮮與即開拖羅

港畔餐廳的自助晚餐向來以其豪華的海鮮陣容而聞名。食客甫踏進餐廳，目光定必被堆積如山的冰鎮海鮮所吸引。當中包括肉質飽滿鮮甜的 麵包蟹鱈場蟹腳，每一口都是來自海洋的極致鮮味。刺身吧檯亦是焦點所在，由師傅即席切製的 拖羅（Toro）刺身 油脂豐腴，入口即融，旁邊還有晶瑩剔透的 三文魚子，甘香鮮美。不僅如此，西式熱盤中的 即煮新鮮龍蝦 更是回本之選，食客可自選烹調方式，確保每一口龍蝦肉都爽彈惹味，盡顯食材的原味道。

矜貴環球熱葷盛宴 鮑魚/花膠/海參/鵝掌/烤牛扒/片皮鴨/

除了令人驚豔的海鮮，港畔餐廳的熱葷選擇同樣一絲不苟。熱盤區匯集了中西美食精髓，猶如一個國際美食市集。焦點菜式包括矜貴的 煎鴨肝，外皮香脆，內裡軟嫩；中式燉品則有滋補養顏的 鮑魚、花膠、海參及鵝掌，盡顯奢華氣派。肉食愛好者絕不能錯過即切區的 烤西冷牛扒烤羊架，火候控制得恰到好處，肉汁豐盈。此外，充滿京城風味的 片皮鴨，由師傅現場表演切割，餅皮薄韌，鴨肉香嫩，配上秘製醬料，滋味無窮。最後，別忘了為這趟美食之旅畫上完美句號，餐廳自家製的各式甜品和手工雪糕，定能滿足您的甜品胃。

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  • 優惠內容:

    • 原價：HK$1,098/位 (已包加一服務費)

    • KKday優惠 (4人同行)：HK$3,596/4位 (平均 HK$899/位)

    • ZA Bank 信用卡額外優惠：預訂時輸入優惠碼 ZAREGENTR2，即享4人同行再減 HK$330 的折扣。

    • 最終優惠價 (4人同行)：HK$3,266/4位 (平均約 HK$817/位)

  • 推廣及用餐期限：

    • 優惠預訂期: 即日起至2026年5月17日

    • 適用用餐日期: 即日起至2026年5月31日

  • 用餐時段：

    • 星期日至四: 晚上 6:00 至 10:00

    • 星期五及六: 晚上 5:30 至 8:00 或 晚上 8:30 至 11:00

  • 地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店

  • 條款細則：

    • 優惠需通過指定平台預訂，並視乎座位供應情況而定。

    • 所有價格已包含加一服務費。

    • 優惠碼及信用卡優惠受相關條款及細則約束。

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