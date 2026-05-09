元朗十八鄉美食市集開鑼！賀天后寶誕 逾30間地膽小食檔 串燒/臭豆腐/燒生蠔/甜品

元朗十八鄉天后寶誕︱每年一度的元朗盛事「十八鄉天后寶誕會景巡遊」今日（9日）舉行，除了焦點節目會景巡遊外，大型夜繽紛市集率先於昨日（8日）開鑼，逾30檔美食攤位於安興遊樂場擺檔，除有特色小食，還有光影秀、舞獅表演及多個打卡位，將傳統文化與夜市活力共冶一爐，而且是免費入場，不妨去捧捧場！

元朗十八鄉夜繽紛市集開鑼！30+地膽小食攤檔

每年的天后寶誕，元朗十八鄉都會舉辦巡遊、神功戲及花炮慶典等慶祝活動，而今年亦是新界鄉議局成立100周年，故今屆的元朗十八鄉天后寶誕慶典規模更為盛大。其中焦點之一的夜繽紛市集已於昨日開鑼，有超過30檔美食攤檔，集結了元朗多款地膽推介及特色小食，選擇包羅萬有，現場更人頭湧湧，非常熱鬧。

從facebook社交群組「食在元朗」中網民分享的圖片所見，現場有形形色色的惹味小食供應，例如港式及台式臭豆腐、燒生蠔、烤大蝦、烤大扇貝及鹽燒深海八爪魚等各類燒烤串燒。同時，亦有不少消暑選擇，如蟹黃蟹子冷烏冬、可愛公仔麻糬、椰汁芒果冰、冰糖草莓，以及充滿東南亞風味的千層糕點。要飽肚的亦有朗屏魚肉翅、泰式金邊粉、韭菜粿等，絕對能滿載而歸。

元朗美食市集

日期：2026年5月8日至5月10日

時間：11am-10pm

地點：元朗安興遊樂場（美食市集區）

資料來源︰ 食在元朗、民政事務總署