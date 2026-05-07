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荃灣菜檔被指「賣爛菜」？街坊狠批用1陰招扮靚菜：永不幫襯

飲食
更新時間：18:45 2026-05-07 HKT
發佈時間：18:45 2026-05-07 HKT

買餸煮飯是市民日常，但稱心滿意的購物體驗並非必然。近日，有荃灣街坊在社交平台討論區發文，指在該區一間菜檔疑遭遇不良銷售手法，買回家的菜「金玉其外，敗絮其中」，令他相當氣憤。

荃灣街坊買菜中伏 菜檔1招溝貨賣「爛菜」

事主買到的菜已經變黃、看似是菜頭菜尾。
事主買到的菜已經變黃、看似是菜頭菜尾。
有在網民Facebook大呻買菜中伏。
有在網民Facebook大呻買菜中伏。

一名網民於Facebook群組「荃灣人」發帖，分享其在楊屋道附近一間地舖菜檔的不快經歷。事主表示，他光顧該菜檔購買菜芯，當時檔主「將啲靚嘅菜堆到勁高」，未有為意，但回家後卻發現整袋所謂的新鮮蔬菜，只有面頭一層是好的，底下全是「爛菜」，讓他氣憤直言「永不幫襯」。從事主上傳的照片可見，膠袋內裝滿了已變黃、看似是菜頭菜尾的部份，與一般新鮮翠綠的蔬菜相距甚遠。

網民共鳴：呢幾年起碼見過幾十次

帖文一出，隨即引起大量網民共鳴，不少人留言表示曾有類似遭遇。有網民指出該菜檔的手法「呢幾年起碼見過幾十次」，早已臭名遠播。亦有留言稱「我都試過，全部爛臭，仲有曱甴」，批評檔主「做生意唔唔老實」、「等執啦」。

有街坊則建議光顧街市內其他信譽較好的菜檔，例如街市樓上的店舖，指其「買左十幾年餸都寧願行多兩步入街市上面買，真係好食同新鮮好多」。同時，有留言質疑菜檔的蔬菜不新鮮，估計「唔一定係當日已爛成咁，係存放幾日後才爛」。事主則回應，相片是「即日影菜，今日先行過去間舖，然後出post」，證實蔬菜是購買當天拍攝。事件再次揭露部份攤檔可能存在的不良營商手法，嚴重影響消費者的信心。

 

同場加映：出街食飯價格高？討論區熱議物價飆升「以前三四十蚊有湯有飯」 網民：睇你食咩姐

 

 

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