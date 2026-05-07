屯門「名物」米線衝出大西北！觀塘開設九龍區首店 必食招牌酸麻金湯米線/豬頸肉 網民期待：支持每區插旗！

被譽為屯門「名物」的雲川米線．紅薯粉主打焦香豬頸肉、腩肉以及酸麻金湯米線，除了深受區內食客支持外，亦吸引區外人士到屯門、元朗區慕名一試。最近，有港人發現雲川即將衝出大西北，選址觀塘商場開設九龍區首店，令不少附近打工仔及網友們期待：「支持每區插旗！」

屯門「名物」米線衝出大西北！觀塘開設九龍區首店 必食招牌酸麻金湯米線

「雲川米線．紅薯粉」目前於屯門、元朗、天水圍等地區開設12間分店，作為「屯門名物」一向深受區內外食客歡迎，甚至不惜長途跋涉到屯門一帶只為一嚐其美食。最近，有港人發現雲川即將衝出大西北，選址觀塘三布目商場開設其九龍區首店，從舖位圍板可見，雲川米線預計將於8月開業。雲川除了招牌必食的酸麻金湯米線之外，店內亦有不少小食可選，如麻辣韭菜豬紅、手撕雞等。

網民期待：支持每區插旗！

對於雲川衝出大西北，不少網民支持雲川每區都開店，「支持每區插旗」、「雲川係每個米線人嘅天堂，應該開勻十八區」、「第一次衝出大西北竟然係KT（觀塘）」。附近打工仔相當期待雲川開分店，「每日收工走轉觀塘先，豬頸肉米線世一」、「喺公司隔離，正！」；也有港島區人士表示港島市民需要雲川，「港島區好需要一間分店，中上環、金鐘、灣仔、銅鑼灣求其搵笪地方開就得」，足見其大人氣吸引力！

雲川米線．紅薯粉分店

1.盈豐店

地址：屯門良德街9號盈豐商場地下A27號舖

營業時間：上午10:30至晚上9:30

聯絡電話：2460 2227

2.美樂店

地址：屯門湖翠號2號美樂花園地下46號舖

營業時間：上午10:30至晚上10:00

聯絡電話：3113 2171

3.卓爾店

地址：屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓316號舖

營業時間：上午10:30至晚上9:30

聯絡電話：3998 3153

4.NOVO店

地址：屯門欣寶路8號NOVO WALK地下11號舖

營業時間：上午10:30至晚上9:30

聯絡電話：3689 8603

5.虹橋店

地址：屯門井財街富麗大廈地下F舖

營業時間：上午11:00至晚上10:30

聯絡電話：3705 9370

6.貝爾特店

地址：屯門震寰路6號貝爾特酒店地下2D舖

營業時間：上午10:30至晚上9:30

聯絡電話：3619 7180

7.御海灣店

地址：屯門海皇路23號御海灣地下10-11號舖

營業時間：上午10:30至晚上9:30

聯絡電話：2110 2126

8.泰祥店

地址：元朗泰祥街14號盛發大廈9號舖

營業時間：上午10:30至晚上10:00

聯絡電話：3101 9861

9.鳳琴店

地址：元朗鳳琴街22號金龍樓地下16號舖

營業時間：上午10:30至晚上9:30

聯絡電話：2151 3427

10.洪水橋店

地址：洪水橋洪元路6號樂翹樓地下1號舖

營業時間：上午10:30至晚上9:30

聯絡電話：2116 5643

11.濕地公園店

地址：天水圍濕地公園路9號WETLAND SEASONS PARK地下5號舖

營業時間：上午10:30至晚上9:30

聯絡電話：2626 1026

12.銀座店

地址：天水圍天恩路12-18號+WOO嘉湖二期1樓108號舖

營業時間：上午10:30至晚上9:30

聯絡電話：2116 5641

文：RY

資料及圖片來源：Threads