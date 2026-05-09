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北角甜品店重現集體回憶？前「許留山」店長開舖賣芒椰奶西／蘆薈爽爆紅 網民集體「朝聖」：好掛住

飲食
更新時間：11:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-09 HKT

香港人對舊有品牌總有一份情意結，當充滿集體回憶的品牌消失，總教人婉惜。近日，有網民發現位於北角的「勤記甜品店」，是由一名曾在連鎖甜品店「許留山」工作20年的前店長自立門戶開設，因其甜品款式及味道與「許留山」高度相似，而引發網上熱議，不少網民形容為「許留山復活」，更特意前往「朝聖」！

北角「勤記甜品店」爆紅 前店長復刻「許留山」經典芒果系列

近日有網民於社交平台Threads上分享，指北角一間名為「勤記甜品店」的甜品與昔日的「許留山」味道非常相似。據了解，該店老闆娘曾是「許留山」的店長，擁有20年經驗。「勤記甜品店」的餐牌設計與甜品款式，確實與昔日的「許留山」有異曲同工之妙。皇牌產品同樣以芒果系列為主，例如「芒果小丸子」（$35）、「芒果蘆薈爽」（$28）、「芒椰奶西」（$28）及「粒粒芒果爽」（$28）等，價錢亦相當公道。有食客在網上興奮分享，表示「menu內容同以前許留山9成似」，更有人大讚「真係好似嗰個味！」

「許留山」全線結業多年 網民難忘集體回憶

已於2021年底在香港全線結業的「許留山」，最高峰時期在香港的分店多達55間，遍佈香港、九龍及新界，其結業曾讓不少港人感到可惜。「勤記甜品店」的出現，觸動了港人對「許留山」這個品牌的集體回憶。

大批網民紛紛表示懷念，並計劃前往光顧。不少食客在分享中大讚甜品「真材實料」，「芒果小丸子超級足料！呢個價錢真係好抵食」。有居住在九龍的市民表示：「我今日專登由九龍坐車過海去到朝聖，超好味，真材實料，有許留山嘅味道，下次我會再嚟！」反應相當熱烈。不少網民更「許願九龍灣/油尖旺開返間」，期望這份屬於香港人的味道能夠在更多地方重現。

 

勤記甜品店

  • 地址：北角英皇道293-299號璇宮大廈地下2號舖
  • 電話：6247 9131

 

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