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出街食飯價格高？討論區熱議物價飆升「以前三四十蚊有湯有飯」 網民：睇你食咩姐

飲食
更新時間：17:37 2026-05-06 HKT
發佈時間：17:37 2026-05-06 HKT

外出用膳是香港人生活的一部分，然而隨著物價不斷上漲，這項日常開銷正成為市民日益沉重的負擔。近日，有網民在社交平台以「物價癲到咁」為題，感嘆如今外出用餐價格高昂，一個簡單的午餐動輒「閒閒地六七十」，引發了不少網民共鳴。

網民感歎「物價癲到咁」 求推介「良心價」餐廳　

有網民感嘆如今外出用餐價格高昂。 (網上圖片)
有網民感嘆如今外出用餐價格高昂。 (網上圖片)

有網民近日在網上討論區發帖，大歎香港現在「物價癲到咁」，指以往「三四十蚊有湯有飯有茶」的日子已不復再，「而家閒閒地六七十，仲要加一」。網民又詢問大眾，一星期還會外出用餐多少次，並求網民分享哪裡還有「良心價」的餐廳，希望「等大家可以去幫襯」。

通脹壓力引網民共鳴 「早餐$45 午餐$70」 

該網民的帖子道出了許多人的心聲，不少人留言表示深有同感。有網民分享，即使是近年流行的「兩餸飯」，品質和份量也大不如前。他提到樓下一家新開的餐廳，一份售價40元的兩餸飯「飯少餸少個盒細」，即使單點價值54元的「淨餸」，份量也只裝滿了小盒子約「1/3」，讓他不禁直言「X街到咁做生意」，並表示「我寧願加多少少去食大家樂焗豬好過，起碼食得飽」。亦有網民列出日常開支，慨嘆「早餐$45，午餐$70，晚餐$100」，生活成本顯著增加。

討論中，網民提出了各種應對策略與觀點。一部分人選擇更經濟的方案，例如轉食「兩餸飯」、尋找僅存的「廿蚊燒味飯」、在「旺角熟食中心」尋找廉價美食，甚至有人稱已改為「食二手飯」或從「淘寶一箱箱杯麵咁入」以節省開支。

物價上漲非香港獨有？ 網民：睇下外國再講

然而，亦有意見認為物價上漲並非香港獨有問題。有網民指出，「物價癲唔係單單香港問題」，認為全球「所有原料成本上升」，並以「台北、新加坡」為例，指其物價也比疫情前貴了不少。另有觀點將矛頭指向外圍因素，認為是外國「輸出通脹，狂印銀紙」導致購買力下降。同時，也有網民將香港與歐美國家比較，反駁道：「試下去美國同歐州睇下當地物價點先啦！」

 

同場加映：港人苦等8年獲三派「神級公屋」！深水埗屋邨高層226呎單位 2大優勢惹網民羨慕：正到爆！

 

 

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