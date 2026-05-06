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嫌鐵板羊架多肥膏要求換雞扒 竟變茶碟上？！港女怒轟金鳳︰檢討下點解愈做愈差 老闆娘親回應耍冧

飲食
更新時間：15:45 2026-05-06 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-06 HKT

飲食體驗向來是顧客最重視的一環，然而服務質素及食物水準未如理想時，亦容易引發爭議。近日有網民於社交平台發文，分享她在屯門港式扒房金鳳大餐廳享用羊架時的不快經歷，指食物質素差劣及侍應服務態度欠佳，引起網民熱烈討論。

屯門金鳳大餐廳「肥膏羊架」惹港女不滿！要求換雞扒竟變茶碟上

有網民日前在facebook群組「真．屯門友」上分享個人經歷，表示自己與家人到屯門一間連鎖港式扒房金鳳大餐廳用餐，二人消費近400多元，但這次用餐經歷並不愉快，讓她決定發文提醒其他「屯門人真係要小心避雷」。

事主發文提醒街坊避雷 堅持付原價

事主憶述，其家人點了一份羊架，但發現「一半以上都係肥膏」。當家人向侍應反映問題時，怎料對方態度惡劣，「好似呃佢咁，態度已經勁差！」。事主隨後要求更換為雞扒，侍應收走羊架後，表示「我只可以俾塊雞你」，然後竟以一隻「茶碟咁嘅嘢裝咗塊雞出嚟」。事主家人對此安排感到不受尊重，最後「一啖都無食就去左賣單」。

雖然結帳時有職員道歉並提出「俾返9折」，但事主一家拒絕了折扣，並堅持支付原價。她強調：「重點我哋唔係嚟搲折㗎！我哋嚟得食飯你俾返啲正常嘢食就ok㗎啦！」事主更希望餐廳能「自己檢討下點解會越做越差」。

網民意見兩極︰佢肯換算係咁啦

該帖文一出，隨即在網上引發廣泛迴響，惟網民意見兩極。不少支持事主的一方人，都批評餐廳服務及食物質素下降，有網民更留言稱侍應的做法「直情當個客係乞衣施捨咁款」，認為餐廳「發大嚟搞貴咗咁多，質素仲要差埋」；亦有人感嘆「香港食嘢預咗受氣、冇服務、X面」，認為是本地飲食業的常態。

而支持店家的另一方人則認為餐廳做法合理，質疑事主反應過大。有網民指出，「食羊一定有肥」，認為相片中的羊扒尚算正常，事主說「一半以上都係肥膏」可能言過其實。他們認為，餐廳已按要求更換食物，並在結帳時提供折扣已算不錯，「其實佢肯換算係咁啦」、「樓面要做嘅嘢已經做盡」；更有留言反問：「嫌肥已經換塊雞扒俾你，埋單仲9折咗俾你， 免費呢餐俾你好無？」。

店家回應：承認處理不當 已嚴厲譴責員工

《星島頭條》記者就此事向金鳳查詢，獲老闆娘林小姐親自回覆，她表示，知道該名顧客是前晚來幫襯，亦清楚她「喺現場好嬲」，事件隨後更在網上引起巨大迴響。林小姐稱，管理層已即時開會，並到店內向廚房及樓面員工了解詳情。

她承認在這次事件中，廚房及侍應亦有疏忽，並承認員工態度欠佳及培訓不足，處理手法不成熟。她解釋，「廚房員工沒意識到這是投訴事件，而侍應亦沒有表達清楚，所以誤以為只是漏單，情急下才隨便用隻茶碟上」，並非有意侮辱。林小姐強調，公司已就此事嚴厲譴責員工，未來亦會加強培訓，確保員工能更嚴肅及恰當地處理顧客投訴。
 

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