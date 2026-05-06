大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
更新時間：15:05 2026-05-06 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-06 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-06 HKT
深受香港市民喜愛的連鎖快餐店大快活，為迎接母親節，特別推出「母親節窩心優惠加碼」的限時長者優惠，向銀髮族表達關懷與敬意。一連7日只需憑快活關愛長者咭於惠顧美食，即可減$6，讓長者能以更優惠的價錢，與家人共享一頓溫馨的美食。
大快活長者母親節加碼優惠！一連7日減$6
為了讓長者們在母親節期間感受到額外的溫暖，大快活由5月10日母親節起，推出「窩心優惠加碼」活動。在當日起一連7日的優惠期內，老友記只需出示快活關愛長者咭，無論於任何時段消費，於點餐時出示此咭，該筆消費即可享$6的現金折扣。
這優惠適用於大快活早、午、下午茶或晚市時段，無論是想品嚐一頓充滿港式風味的招牌焗豬扒飯，還是選擇熱辣辣的小菜及醒神早餐等，都能享受到這次的窩心優惠，讓長者們在慶祝節日的同時，也能輕鬆慳錢。
長者專屬福利 快活關愛長者咭申請方法
要享受此項優惠，長者需持有大快活特別為銀髮族而設的快活關愛長者咭。申請手續非常簡單，凡年滿65歲或以上的香港居民，只需攜同有效的身份證明文件（如長者咭或身份證），親臨任何一間大快活分店，即可免費辦理申請。成功申請後，便可即時享用老友記的專屬福利。
大快活母親節長者優惠
- 日期︰5月10日至5月16日
- 地點︰全線分店 >>按此<<
- 優惠內容：憑快活關愛長者咭惠顧，全單即減$6，以單一發票計算。
- 條款細則：優惠不能與其他推廣活動同時使用
資料來源︰大快活 Fairwood
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