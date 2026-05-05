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沙田萬怡酒店自助餐買1送1！$443起任食生蠔/澳洲36金獎牛/波士頓龍蝦/鱈蟹腳 快閃第3位$100

飲食
更新時間：12:43 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:43 2026-05-05 HKT

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe 以豐富國際自助餐聞名，一直深受家庭及朋友聚會歡迎。餐廳最近加推母親節及黃金週精選快閃優惠，推出買一送一優惠，經Klook平台預訂，人均$443起即可任食新鮮生蠔、法國鴨肝及澳洲優質牛肉盛宴，同時更有快閃第3位$100優惠，記得把握機會預訂。

沙田萬怡酒店自助餐 享用澳洲36° South牛肉盛宴

MoMo Cafe 5月推出澳洲36° South牛肉盛宴，精選長期穀飼培育的澳洲牛肉，油花分佈均勻，肉質細嫩多汁，帶來濃郁牛香。食客可品嚐多款以澳洲牛肉為主角的創意菜式，包括烤澳洲MB2+牛肩胛肉、椰香咖喱燴澳洲牛面肉、澳洲牛腿肉炒飯，以及薄燒澳洲牛頸脊配香蔥及松露油等。每道菜式均突出牛肉本身的鮮甜與細膩口感，適合愛好紅肉的食客大快朵頤。

冰鎮海鮮新鮮即開 生蠔龍蝦任食

自助晚餐的海鮮區亮點十足，供應季節限定新鮮即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈蟹腳、麵包蟹、小白蝦、紐西蘭青口及翡翠螺等豐富選擇。新鮮生蠔肉質肥美、清甜多汁，配以檸檬或經典雞尾酒醬更添風味；波士頓龍蝦及蟹類則帶來海洋鮮甜，令人食指大動。這些冰鎮海鮮配合專業團隊即開即食，確保最佳質素。

日式美食區選擇豐富 壽司刺身一應俱全

除了西式主菜，MoMo Cafe 亦設有日式美食專區，提供三文魚、吞拿魚、油甘魚、八爪魚等新鮮刺身，以及各式壽司和日式涼菜。食客可自行配搭，享受日式清新口感與西式豐盛菜餚的完美融合，適合不同喜好的家庭成員。

快閃買一送一優惠 每位低至HK$443 快閃第3位$100＞＞按此預訂＜＜

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe 自助晚餐現正推出限時買一送一快閃優惠，經Klook平台預訂，人均$443起（$886起/2位，原價HK$1,624/2位），即可享用豐富自助晚餐，另有買一送一加第三位HK$100的特惠方案，人均$493起（$986起/2位，原價HK$2,435/2位），適合母親節或家庭慶祝活動。

【5.1 黃金週精選 ＋母親節精選 - 快閃買一送一 + 第3位$100HKD】自助晚餐｜任食生蠔、法國鴨肝＞＞按此預訂＜＜

  • 價錢：只需HK$986起（人均：HK$493；原價：HK$2,435）
  • 開售日期：即日起至2026年5月8日發售
  • 適用日期：即日起自2026年5月31日
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  • 價錢：只需HK$886起（人均：HK$443；原價：HK$1,624）
  • 開售日期：即日起至2026年5月8日發售
  • 適用日期：即日起自2026年5月31日
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文：M

延伸閱讀：佐敦老牌火鍋店$380無限時任食！豪歎鮑魚/蟶子/雪花肥牛/脆皮乳鴿 紅酒啤酒汽水任飲

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