萬怡酒店自助餐長者買一送一！低至$311歎生蠔/蟹腳/刺身 母親節/父親節優惠同步登場

位於西環的香港萬怡酒店MoMo Café，向來以其豐富多樣的自助餐選擇和舒適的用餐環境，成為家庭聚會和朋友暢飲的熱門地點。最近，MoMo Café再度與旅遊體驗平台KKday合作，推出一系列震撼的自助餐快閃優惠，當中包括極具吸引力的長者晚市自助餐買一送一，折後人均僅$311起，絕對是近期最不容錯過的餐飲推廣之一。

香港萬怡酒店MoMo Café 長者晚市自助餐激抵買一送一

MoMo Café 推出海鮮晚餐自助餐「長者買一送一」優惠。

MoMo Café深明長者對美食的喜愛，特別推出海鮮晚餐自助餐「長者買一送一」優惠。星期一至四兩位長者同行，平均每位只需$311；即使在較受歡迎的星期五至日及公眾假期，人均也只是$330。在這個價錢下，長者們可以盡情享用琳瑯滿目的冰鎮海鮮，包括鮮甜的雪場蟹腳、即開生蠔、彈牙鮮蝦等，還有無限量供應的刺身，性價比極高。

母親節窩心獻禮 自助午餐低至5折

為慶祝母親節，MoMo Café亦準備了豐盛的自助午餐及晚餐。5月9日當天的午市自助餐提供快閃5折優惠，成人每位只需$228，即可品嚐冰鎮海鮮、多款刺身、香醋豬腳薑等地道美食，每位成人更可獲贈新鮮即開生蠔兩隻。晚餐則有早鳥6折優惠，預訂6位或以上成人/長者，更可獲贈紅酒或白酒一支，為媽媽送上最溫馨的祝福。

父親節早鳥優惠 歎生蠔/紅酒燒鴨/燒羊腿

緊接而來，父親節（6月20至21日）亦有專屬的早鳥優惠。晚市海鮮自助餐低至65折，成人每位$449起。屆時除了有招牌的冰鎮海鮮和紐西蘭肉眼牛扒，更會加入多款父親節主題精選菜式，例如特式紅酒燒鴨及紅燒乳鴿等，必定能滿足爸爸們的味蕾。

由6月起至8月31日，MoMo Café將換上全新「南洋薰風・惹味之夏」主題，為食客帶來一系列充滿東南亞風味的佳餚。主題美食包括開胃的冬陰功湯、泰式椰子雞湯、香茅青檸蒸石斑柳、新加坡參巴炒海鮮及越式蔗蝦等，讓食客在炎炎夏日中，也能透過味覺感受一趟熱情奔放的南洋美食之旅。



5月5日下午6時開搶

【西環萬怡酒店 MoMo Café 自助餐優惠】

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