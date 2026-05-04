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萬怡酒店自助餐長者買一送一！低至$311歎生蠔/蟹腳/刺身 母親節/父親節優惠同步登場

飲食
更新時間：18:39 2026-05-04 HKT
發佈時間：18:39 2026-05-04 HKT

位於西環的香港萬怡酒店MoMo Café，向來以其豐富多樣的自助餐選擇和舒適的用餐環境，成為家庭聚會和朋友暢飲的熱門地點。最近，MoMo Café再度與旅遊體驗平台KKday合作，推出一系列震撼的自助餐快閃優惠，當中包括極具吸引力的長者晚市自助餐買一送一，折後人均僅$311起，絕對是近期最不容錯過的餐飲推廣之一。

5月5日下午6時開搶
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香港萬怡酒店MoMo Café 長者晚市自助餐激抵買一送一

MoMo Café 推出海鮮晚餐自助餐「長者買一送一」優惠。
MoMo Café 推出海鮮晚餐自助餐「長者買一送一」優惠。

MoMo Café深明長者對美食的喜愛，特別推出海鮮晚餐自助餐「長者買一送一」優惠。星期一至四兩位長者同行，平均每位只需$311；即使在較受歡迎的星期五至日及公眾假期，人均也只是$330。在這個價錢下，長者們可以盡情享用琳瑯滿目的冰鎮海鮮，包括鮮甜的雪場蟹腳、即開生蠔、彈牙鮮蝦等，還有無限量供應的刺身，性價比極高。

母親節窩心獻禮 自助午餐低至5折

為慶祝母親節，MoMo Café亦準備了豐盛的自助午餐及晚餐。5月9日當天的午市自助餐提供快閃5折優惠，成人每位只需$228，即可品嚐冰鎮海鮮、多款刺身、香醋豬腳薑等地道美食，每位成人更可獲贈新鮮即開生蠔兩隻。晚餐則有早鳥6折優惠，預訂6位或以上成人/長者，更可獲贈紅酒或白酒一支，為媽媽送上最溫馨的祝福。

父親節早鳥優惠 歎生蠔/紅酒燒鴨/燒羊腿

緊接而來，父親節（6月20至21日）亦有專屬的早鳥優惠。晚市海鮮自助餐低至65折，成人每位$449起。屆時除了有招牌的冰鎮海鮮和紐西蘭肉眼牛扒，更會加入多款父親節主題精選菜式，例如特式紅酒燒鴨及紅燒乳鴿等，必定能滿足爸爸們的味蕾。

由6月起至8月31日，MoMo Café將換上全新「南洋薰風・惹味之夏」主題，為食客帶來一系列充滿東南亞風味的佳餚。主題美食包括開胃的冬陰功湯、泰式椰子雞湯、香茅青檸蒸石斑柳、新加坡參巴炒海鮮及越式蔗蝦等，讓食客在炎炎夏日中，也能透過味覺感受一趟熱情奔放的南洋美食之旅。
 

5月5日下午6時開搶
【西環萬怡酒店 MoMo Café 自助餐優惠】
>>按此預訂<<

  • 餐廳地點：香港西營盤干諾道西167號 香港萬怡酒店(西環) MoMo Café

  • 優惠期限：即日起至2026年8月31日（各項優惠預訂及用餐時段有所不同，請以預訂平台為準）

  • 重點優惠

    • 長者海鮮晚餐買一送一：星期一至四人均$311起；星期五至日及公眾假期人均$330起

    • 成人海鮮晚餐買一送一：星期一至四人均$341起；星期五至日及公眾假期人均$359起

    • 母親節自助午餐5折：成人$228/位，長者$203/位

    • PayMe付款優惠：預訂滿$1,000，輸入優惠碼【26KKDPAY75】可享$75折扣

  • 條款及細則

    • 所有價錢已包括加一服務費。

    • 優惠名額有限，先到先得，售完即止。

    • 食品或會因應季節及供應而略作調整，以餐廳當日供應為準。

 

同場加映：佐敦老牌火鍋店$380無限時任食！豪歎鮑魚/蟶子/雪花肥牛/脆皮乳鴿 紅酒啤酒汽水任飲

 

 

 

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