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佐敦老牌火鍋店$380無限時任食！豪歎鮑魚/蟶子/雪花肥牛/脆皮乳鴿 紅酒啤酒汽水任飲

飲食
更新時間：17:44 2026-05-04 HKT
發佈時間：17:44 2026-05-04 HKT

位於佐敦的老字號高級火鍋店「不倒翁中日火鍋料理」，向來以其新鮮直送的環球頂級食材而聞名，深受美食愛好者追捧。為慶祝開業21週年，店家最近震撼推出無限時任飲任食優惠，成人每位只需$380起，即可盡享多款海鮮、頂級肉類及超過三十款火鍋配料，性價比極高，絕對是火鍋迷的一大喜訊！

不倒翁中日火鍋料理週年優惠 歎海鮮拼盤＋頂級肥牛

「不倒翁中日火鍋料理」是老字號高級火鍋店。
「不倒翁中日火鍋料理」是老字號高級火鍋店。
近日推出任飲任食優惠，性價比極高。
近日推出任飲任食優惠，性價比極高。

「不倒翁中日火鍋料理」的21週年慶典優惠絕不馬虎。每位食客均會獲贈一份豐富的「精選海鮮拼盤」，當中包括肉質肥美的蟶子皇、鮮甜彈牙的南非鮑魚、爽滑的堂灼桶蠔以及鮮嫩的龍躉片，用料十足。此外，每兩位客人更可獲贈一客頂級雪花肥牛，其油花分佈均勻，肉味濃郁，入口即化。加上每人獲送的日本魚生刺身三件及皮脆肉嫩的脆皮燒乳鴿，單是贈送的菜式已值回票價。

超過30款火鍋配料任點任食 任飲啤酒紅酒

這次的任食菜單選擇極多，除了任食叉燒、燒肉等馳名燒味外，更有超過三十款火鍋配料可供無限追加。當中不乏回本必點的招牌美食，例如口感獨特的黃沙豬膶、膠質豐富的牛骨髓和新鮮爽口的黑豚肉。丸類和滑類同樣出色，必試手打四寶丸、自家製墨魚滑和爽滑蝦丸，全部真材實料，口感彈牙。

火鍋的靈魂在於湯底，「不倒翁」提供八款各具特色的湯底，由廚師團隊每日新鮮熬製。嗜辣者可選「四川麻辣鍋」；喜歡濃郁風味的有「招牌沙嗲鍋」；想暖胃滋補則推薦「胡椒豬肚鍋」或「冬瓜瑤柱鍋」。飲品方面同樣慷慨，除了多款汽水和竹蔗水，更有啤酒及紅酒無限量供應，讓食客開懷暢飲。最後，餐廳還會送上柚子糕、椰汁糕等精緻甜品，為這場豐盛的火鍋盛宴畫上完美句號。

「不倒翁中日火鍋料理」21週年火鍋任點任食優惠詳情

  • 價錢： 成人每位$380；1米1以下小童每位$208
    （另收加一服務費，星期五至日及公眾假期前夕每位加$30）

  • 優惠內容：

    • 無限時任食超過30款火鍋配料及指定燒味

    • 無限暢飲啤酒、紅酒、汽水及竹蔗水

    • 每位贈送：日本魚生刺身3件、精選海鮮拼盤（蟶子皇、龍躉片、南非鮑魚、堂灼桶蠔各一）、脆皮燒乳鴿

    • 每兩位贈送：頂級雪花肥牛肉一份

    • 餐後甜品

  • 地址： 九龍佐敦佐敦道23-29號新寶廣場2樓

  • 電話： 3526 0918

  • 條款及細則： 詳情請向餐廳查詢。

 

同場加映：長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬

 

 

 

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