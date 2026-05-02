石硤尾名物南山白汁冰「專做畀大陸客」？港人斥要求冇西米照買被拒 因擔心影響遊客打卡？老闆娘咁回應…

不少香港老店都是遊客的打卡熱點，但店家的經營手法亦備受關注。近日有位自稱長期光顧的食客，在社交平台上投訴石硤尾名物「南山白汁冰」，稱店家因擔心影響遊客打卡的觀感，拒絕其配料上的要求。該食客憤而質疑店家是否「專做畀大陸客？」，慨嘆本地客不再被重視，事件迅速在網上引起熱議。

石硤尾南山白汁冰拒走西米照出？熟客斥店家「專做畀大陸客？」

日前，有網民在社交平台上分享，於近年成為文青打卡熱點的石硤尾名物「南山白汁冰」中的不快用餐經歷。網民表示，自己「由讀City嗰時嘅小販檔，食到依家出嚟做嘢」，一直是店家的長期支持者。事發當日，他「專登山長水遠搭車」去石硤尾，希望一嚐一碗白汁西米，怎料被告知西米已售罄。於是事主提出「走西米照出」，卻遭到店家拒絕。

事主還原經過 店家憂影響打卡拒絕

根據事主的描述，店家解釋指「冇西米會淨得半碗，你打卡俾遊客睇到嘅話，咁唔得喎」。但事主強調自己「唔係嚟打卡」，只因不吃其他配料，但店家依然堅持，更擺出「少你一個客都唔自在」的態度。

事主表示對店家的處理方式感到非常失望，慨歎「既然係咁，都冇必要再嚟食」，更諷刺地指，「依家專做俾（畀）大陸客？…有遊客就唔使要本地客」，並稱「本來畀半碗都唔會放上嚟，但原來咁驚被遊客睇到，咁我唯有放上嚟幫你宣傳下啦」。

網民反應兩極︰越嚟越難食

帖文一出，隨即引起網民的討論，反應兩極。部分網民體諒店家做法，認為在網絡時代，店舖的擔憂不無道理：「我覺得佢嘅擔心又合理喎，依家做飲食業有少少閃失就隨時收檔，尤其啲人拍張相就可以亂咁擺上網喺度吹」。

然而，更多留言是批評店家的食物品質及服務態度。有網民指該店「越嚟越難食，次次見到咁多人去排就忍唔到笑」，甚至是「名不副實」，更有人批評，「呢間咁垃圾仲特登入去食，除咗平之外冇任何優點」；亦有網民透露，「人哋上年已經喺廣東開分店啦，不過好似已經北上失敗，執咗」。

老闆娘親自解畫：為保質素及公平 冀食客體諒

《星島頭條》記者就事件向南山白汁冰查詢，獲老闆娘謝女士親自回應。她表示該名客人在前一晚（1日）約11時幫襯，當時招牌芒果白汁西米因為西米售罄已經「冚牌」。謝女士解釋，當客人要求「走西米照出」時，她確實婉拒了，她指，「如果堂食的話，白汁西米是有一定的標準份量，但當時西米已售罄，芒果及沙冰成本又較高，不會用它們來填補西米的『空缺』。」

她續指，「當時店外仍大排長龍，雖然知道事主是不會用來打卡，但如果其他客人都要求走西米照出，也難保他們不會用來打卡，為了對所有客人一視同仁，故決定售罄即停售，索性不賣，寧願保持標準及質素。」她坦言知道事主當下很生氣，但希望對方能體諒小店經營的困難。

資料來源︰Threads、小紅書