樂富街坊酒樓推夜茶優惠！全場點心/燒味半價 2類人免茶免加一 宵夜飲到3am

對於夜貓子或需要深夜醫肚食宵夜的市民來說，要在凌晨時分找到具水準的食肆並不容易。有網民發現位於樂富的街坊酒樓「食棧」，近日再度推夜茶時段，旋即成為區內熱話，更大讚「抵食好味」。食棧的夜茶時段更設有超抵優惠，全場點心及小食均有半價，而2類人更可享免茶及免加一服務。

樂富酒樓食棧夜茶宵夜優惠！全場點心/小食半價 9:30pm至3am

近日有網民於社交平台群組「香港酒樓關注組」上發文，表示幫襯位於公司附近的樂富酒樓「食棧」，指「飲完夜茶開工去」、「生滾粥用的是新鮮肉」，更圖文並茂大讚「抵食好味」。據網民指，食棧的夜茶時段是由晚上9:30至凌晨3時，而於夜茶時段更設有限定優惠，全場點心、小食及燒味均有半價，指定啤酒亦有買1送1優惠。

點心燒味逾40款 低至$18

從兩張點心及小菜落單紙所見，酒樓夜市供應的點心款式眾多，由蝦餃、燒賣、鮮竹牛肉、沙爹金錢肚、蒜香排骨陳村粉、鳳爪排骨飯、灌湯小籠包、芋泥燉鮮奶及開心果奶凍等，多達40款，而且全部半價，最平的小點只需$18、中點$19.5、大點$21、特點$22.5，而最貴的頂點則要$24。酒樓更於社交平台專頁表示，有別於一般預製點心，店家是堅持即叫即做，以確保食客能嚐到最新鮮的菜式。

另外小食及燒味方面同樣有半價，如叉燒、白切雞及燒鴨飯每碗只需$28、滷水及紅燒皇子鴿每隻$44、豉椒炒花甲$64；燒排骨、沙薑豬手粒、滷水掌翼及鹽焗雞腳等每款$4；而生滾鹹雞粥、第一刀粥及滑牛粥等只需$33，非常抵食。

學生哥專屬 城大浸大師生免茶芥加一

食棧的位置鄰近香港城市大學及香港浸會大學，因此酒樓亦特別為兩校師生提供特別福利。只要在結帳時出示有效的學生證或職員證，即可免茶芥及加一服務費，讓優惠「加碼」，對於這兩校的師生無疑是個歎宵夜的理想場地。此外，夜茶時段還有指定啤酒買1送的優惠，想與朋友暢飲同樣合適。

食棧夜茶優惠

地址：樂富聯合道182至188號（樂富站B出口步行約6分鐘）

夜茶時段：9:30pm－3am

訂座WhatsApp：6999 0055

條款及細則：優惠詳情以餐廳最新公布為準；所有優惠及食品供應有限，售完即止。

資料來源︰ 香港酒樓關注組