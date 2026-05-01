大快活5.1黃金周限時優惠！一連3日全單8折 一招即享

五一勞動節連假開始，各大餐廳食肆紛紛推出優惠吸客。深受市民喜愛的連鎖快餐店大快活，為迎接黃金周假期，大快活特別推出會員限定的快閃優惠，只需一招，即可享全單8折，讓大家在假期中以更優惠的價錢品嚐美食。

連鎖快餐店大快活5.1黃金周突發優惠！一連3日全單8折

連鎖快餐店大快活即日起推出五一黃金周突發優惠，手機點餐全單8折。

連鎖快餐店大快活由即日起至5月3日，推出「五一會員快閃8折優惠」，是大快活專為其手機App會員而設的活動。會員只需於優惠期內，每日登入應用程式，即可自動獲取一張電子優惠券。

會員於任何時段透過手機App點餐，選購心儀食品或飲品後，只要單次消費金額達$60或以上，結帳時使用該優惠券，整張訂單便可立刻享有8折優惠。這優惠適用於全線分店，無論早、午、下午茶或晚市均可，讓大家能輕鬆透過手機預先點餐，省去排隊等候的時間，並同時享受折扣。

大快活「五一會員快閃8折優惠」

日期：即日起至5月3日

適用地點︰全線分店＞＞按此＜＜

使用方式： 成為或登入大快活App會員。 優惠期內每日將自動獲發1張電子優惠券。 於App內點餐滿$60，並於結帳時選用此優惠券。

條款及細則： 優惠不適用於購買零售產品、茶市的「阿活爆抵價」系列、晚市的「小菜二人餐」及派對美食 優惠以電子優惠券形式發放，每日限用一張。



資料來源︰ 大快活 Fairwood