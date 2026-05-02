深圳南山區全新免費巴士線！連接港鐵站及海濱購物商圈 玩盡蛇口海上世界/太子灣花園城VILLA

近年越來越多香港市民喜歡在週末或假期，北上深圳消費和遊玩。為了讓大家玩得更輕鬆方便，深圳市南山區最近特別開設了一條全新的免費巴士接駁專線「T233」，直接連接地鐵站與海上世界、太子灣花園城VILLA等受歡迎的旅遊熱點，讓旅客一落車，就能輕鬆暢遊！

深圳南山免費巴士T233線 連接地鐵站及熱門商圈

深圳南山開設了全新免費巴士接駁專線「T233」

對於不熟悉深圳交通的長者或市民來說，要在廣闊的市內穿梭，有時確實令人頭痛。這條T233免費專線的出現，可謂一大福音。巴士線路清晰地串連起南山蛇口區內幾個重要的文娛地標，包括傳統人氣景點「海上世界」和新興的「太子灣花園城VILLA」。最重要的是，它能無縫銜接地鐵樞紐，讓習慣乘搭鐵路的香港人，可以輕鬆轉乘。

此免費專線的營運時間由即日起至本年7月26日，時間上正好配合市民日間遊覽和夜間休閒的高峰時段，無論您是想白天逛街購物，還是晚上欣賞璀璨海景，都能省心又舒適地到達目的地。

深圳南山免費巴士專線 - T233

路線站點：

太子灣花園城VILLA - 蛇口港地鐵站 - 招商蛇口廣場 - 海上世界地鐵站A出口 - 招商蛇口廣場 - 蛇口港地鐵站 - 太子灣花園城VILLA

太子灣花園城VILLA - 蛇口港地鐵站 - 招商蛇口廣場 - 海上世界地鐵站A出口 - 招商蛇口廣場 - 蛇口港地鐵站 - 太子灣花園城VILLA 服務時間： 10:00 - 21:00

10:00 - 21:00 發車間隔： 20-30分鐘一班

20-30分鐘一班 服務日期：2026年4月25日至7月26日

南山免費巴士專線景點推介 全新升級海上世界「明華輪」

「海上世界」是蛇口最經典的旅遊景點，中心地標是一艘名為「明華輪」的豪華郵輪。這艘郵輪自80年代起便停靠於此，如今已化身為集酒店、特色酒吧和餐廳於一身的綜合體。近年，「海上世界」周邊發展得越來越完善，變成一個集大型商場、無數食肆和藝術館於一身的旅遊區，氣氛悠閒，有點像香港的西九文化區，是年輕人最愛的「打卡」熱點之一。

今年初，「明華輪」更完成升級改造，變身為全國首個「沉浸式演藝綜合體」，一半是劇場，一半是商業空間，同時引入了大量全新餐廳和特色小店。想感受藝術氣息的朋友，可以到旁邊的「海上世界文化藝術中心」。中心免費入場（部分展覽或需收費），內外都有不少咖啡店，頂層還有酒樓和露天平台，可以吹著海風，悠閒地享受一個下午。

南山海濱靚景商圈 太子灣花園城VILLA

如果喜歡新潮和有設計感的建築，那一定不能錯過去年新開幕的「太子灣花園城VILLA」。它並非傳統的密封式商場，而是一個佔地廣闊的海濱花園城區。整個商區的建築以「山、海、城」為靈感，由多棟只有三層高的純白色獨立建築組成，配上大面積的玻璃幕牆，遠看就像一座座漂浮在海上的白色小島。建築之間由空中走廊連接，將購物、自然與海岸線完美融合。

這裡進駐了多個品牌的華南地區首間分店，而且毗鄰蛇口另一個新地標K11 ECOAST，絕對是購物愛好者的天堂。逛累了，可以走到空中連廊或觀景平台，直接眺望無敵大海景，欣賞日落，愜意非常。下次計劃到深圳南山區遊玩時，不妨好好利用這條T233免費巴士線，輕鬆探索蛇口的魅力！



