酒樓職員疑分魚翅後私贈熟客？食客目擊網上公審「離晒大譜」 網民1點質疑：口講無憑VS行內潛規則

不論是酒樓飲宴或是在貴賓房用餐，侍應大多會主動預先「分餸」，將菜餚及湯羹平均分配到個人碗碟中，避免大家因爭相「夾餸」而感尷尬。近日，有食客到酒樓用餐時，發現侍應於貴賓房外將魚翅分到碗內，期間竟私下先將一碗魚翅贈予熟客，同時收取熟客一張「青蟹」。食客將於網上發文公審侍應，認為「離晒大譜」，有網民直言此為行內潛規則，也有網民憑1點質疑事情真偽：「口講無憑！」

酒樓職員疑分魚翅後私贈熟客？食客目擊網上公審「離晒大譜」

近日有有食客於網上發文公審酒樓侍應，聲稱早前到一間酒樓用餐時，目擊兩位女侍應於貴賓房外將一鍋魚翅分到碗內，並準備分發給客人。此時，一名坐於大廳散枱的疑似熟客路過與侍應聊天，「姐姐轉頭拎咗一碗翅俾呢位熟客，呢個熟客俾咗張青蟹姐姐」，後來侍應將分好的魚翅送進貴賓房內。

樓主認為侍應不該將客人的菜餚私下分予其他客人，「如果客人或者酒樓老闆知道咁嘅情況，真係唔知咩反應」，並呼籲酒樓相關人士查看閉路電視，更表示現時$20未必吃到一碗碗仔翅，「何況食魚翅，真係離晒大譜」。

網民1點質疑：口講無憑VS行內潛規則

對於樓主公審侍應的行為，有曾於酒樓工作的網民表示一直以來行內都有潛規則，「幾十年前已經有啦，不過就唔係畀客食，全部自己夥記食返，通常做酒席嗰啲魚翅係好滿，最少都可以一碗仔」、「呢個係傳統，乳豬燕翅可以分多幾塊／幾碗，通常自己人食，其實廚房有啲煮完都食咗碗」、「好平常，我哋做酒樓整個揚州炒飯，做15人份量，比12人份量上枱，其他比服務你房間的員工食」

不過，有網民認為樓主帖文只附上兩扇門的照片，沒有侍應、熟客之餘，甚至沒有魚翅，質疑事件真偽，「你影相拍片啦，你咁樣即係講乜都冇人信喎」、「唔係唔信你，不過你得張咁嘅相」，甚至有網民認為樓主不清楚「熟客」身份便妄下判斷，「可能係股東又或係老闆親朋戚友，俾小費又可能係禮貌」，加上樓主前後矛盾，先說熟客以「青蟹」（$10的俗稱）打賞，後來又表示$20未能吃到一碗碗仔翅，故此對帖文內容抱有懷疑。

文：RY

資料及圖片來源：香港酒樓關注組