灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮

坐擁香港唯一的360度旋轉餐廳美譽，位於灣仔合和中心的「自助山」向來是親友聚餐或情侶約會的熱門之選，食客能一邊享受美食，一邊將維多利亞港的日夜景致盡收眼底。最近，餐廳更推出限時快閃優惠，以低至HK$251的震撼價即可體驗自助午餐，享受一場味覺與視覺的雙重盛宴！

灣仔合和中心「自助山」優惠 任食海鮮/燒烤/鐵板燒

「自助山」打破傳統自助餐模式，以「即席烹調」概念而聞名。食客可以品嚐到源源不絕送上的「即叫即煮」美食，確保每一口都是新鮮出爐的滋味。海鮮愛好者絕不能錯過這裡的即煮活蝦，肉質鮮甜彈牙，令人回味。此外，時令冷盤海鮮區亦是焦點所在，除了海鮮，餐廳還提供多國菜式，包括香氣撲鼻的明火燒烤、外脆內軟的天婦羅、鑊氣十足的鐵板燒以及風味濃郁的印度咖喱，滿足不同食客的味蕾。

善用獨家優惠碼 生日同行享額外折扣

是次推廣活動極具誠意，除了極吸引的快閃午餐價，更提供多種折扣方案。無論是自助午餐還是海鮮自助晚餐，只要輸入獨家優惠碼【GWBUFFET】，即可享有HK$100的無門檻折扣。如果計劃為親友慶祝生日，四人同行享用自助晚餐更可享88折優惠，折後人均僅需HK$826，在璀璨夜景下慶祝更添氣氛。此外，現場購買餐廳著名的金獎蝴蝶酥及琥珀合桃亦可享8折，讓美味回憶延續。

預訂日期： 2026年4月30日12:00至5月6日23:59

使用日期： 2026年5月1日 至5月31日

餐廳地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心62樓

主要優惠一覽：