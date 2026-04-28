何文田麵包店陷「預製包」風波 拍製作片直線反擊？網民唔收貨 店方千字文回應......

預製麵包風波｜去年11月，何文田一間麵包店因被發現門外有急凍冬甩紙箱，而捲入「預製包」風波，引起大眾對食物來源的關注。事隔數月，該店發布多條店舖工場製作麵包的影片，疑似對預製包作出正面反擊，店方在回應查詢時強調「我哋嘅麵包都係每日新鮮喺後邊嘅廠房製造」！

陷「預製包」風波數月 何文田麵包店公開製作片段

去年11月，有網民在社交平台發文，稱在何文田一間港式麵包店門外，發現數個印有內地冷凍烘焙食品品牌「奧昆」及「速凍甜甜圈50克」字樣的紙箱，質疑「麵包店買預製麵包？」。事件迅速在網上發酵，當時有網民認為，雖然「預製食物已經無可避免」，但強調消費者「有權知道食緊乜」。亦有顧客表示，如果知道麵包並非新鮮製作，將「不再光顧」。

在「預製包」風波沉寂數月後，該麵包店於日前（4月26日）在社交平台專頁上傳了六條短片，展示師傅製作麵包的過程。店家在帖文中寫道：「小編冇師傅番5:00am 咁早，footage（素材）唔多」，並詢問網民是否想看更多幕後花絮，稱「有人想睇的話我努力嘗試拍」，疑似正面反擊早前「預製包」的指控。

麵包店師傅人手搓揉麵糰 手工入餡放模具

從店家發布的片段可見，工場內有師傅正在進行多個麵包製作工序，包括以人手搓揉及分割麵糰、為叉燒包包入內餡、將麵糰放入模具，以及為菠蘿包鋪上脆皮等。其中亦有片段展示師傅戴上手套，在麵包上唧上醬料及鋪上芝士的畫面，力證麵包為新鮮製作。

影片發布後，隨即引來兩極化的反應。一部分網民表示支持，留言「邊忽係預製 明明新鮮製造」，並表示期待店家推出「麵包店開鋪特輯」；然而，亦有不少網民持懷疑態度，並未完全信服，更有網民順著店家提及「師傅番5:00am」的說法，語帶譏諷地留言：「大陸師傅5:00返工？幾點運黎香港？」，暗示對其「香港製造」的說法存疑。

店方千字文親解「冬甩」事件：絕對唔係求其拎件預製包就賣

《星島頭條》就事件向麵包店「麵包空間」查詢，負責社交平台的小編miyuki表示，發佈麵包製作影片是想透過鏡頭，拉近與客人的距離。她透露，店舖早前試用的急凍非油炸冬甩，是向本地供應商購買，但經觀察後發現，由自家團隊研發及監控的產品，才可以確保到「最正宗嘅味道」。她強調，現時所有產品「已經全部回歸到我哋師傅最擅長嘅手工工藝」、「師傅每日4:00返到去廠房嗰度新鮮製作」。

Ｍiyuki 又表示，網民的監督令店舖更堅定要做「最好嘅出品」，保證每件麵包都是師傅精益求精而生，製作團隊更專程飛往台灣等地進行深造培訓，跟隨不同的老師學習最新手藝，再根據香港人口味而改良，「絕對唔係求其拎件預製包就賣」，希望顧客能感受到店舖不斷進步的誠意。

圖片來源：breadspacehk＠Threads

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