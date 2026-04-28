香港仔金記冰室「彈出彈入」終結業？40分店飲食王國萎縮至僅剩4間 街坊：之前係咪迴光返照

在本地消費意欲疲弱及經營成本上漲的雙重壓力下，本港連鎖式餐廳的經營挑戰日益嚴峻。全盛時期曾擁40間分店的連鎖品牌「金記冰室」，其位於香港仔中心的分店近月在經歷短暫拉閘又重開的風波後，再度拉閘停業並貼出「租約期滿」告示，令不少街坊及網民感到相當混亂，並再次引發外界對此品牌經營狀況的關注。

金記冰室香港仔分店「彈出彈入」 停業裝修重開後再拉閘

「金記冰室」位於香港仔中心的分店，在經歷短暫拉閘又重開的風波後。 (南區之友 2.0＠Facebook圖片)

再度拉閘停業並貼出「租約期滿」告示。 (南區之友 2.0＠Facebook圖片)

事緣在四月初，已有網民在社交平台上分享，指該分店拉上大閘，並貼出「內部裝修 暫停營業」的告示。其後，告示一度更換為「爐具維修暫停營業」，並在短時間內重開。正當大眾以為風波暫告一段落時，該店於昨日（27日）再次關門，閘上貼出了「租約期滿」的新告示，似乎為這次的結業疑雲劃上了句號。

網民困惑：到底執定唔執

該分店的營業裝況一波三折，令不少街坊大感困惑。有網民留言形容其「彈出彈入，我好亂呀」、「到底佢執定唔執」，亦有人認為之前的短暫重開只是「迴光返照」。對於最終的結業，有網民表示「今次堅喇喎終於」，似乎早已預料到此結局，更有網民因品牌近年下滑而誤以為「一早執X晒」。網上討論中，不少人將原因歸咎於高昂的租金，猜測「租貴一定唔想續約」，甚至懷疑是「無交租停業」。

連鎖品牌創立50多年 全盛時期逾40分店

「金記冰室」品牌已創立50多年。 (網上資料圖片)

「金記冰室」由1967年的大排檔發展至今，高峰時期曾擁有約40間分店，是本地餐飲業的知名品牌。然而，自2024年起，該品牌已陸續結束多間分店，其母公司「金記餐飲有限公司」早前更被高等法院頒令清盤，並傳出拖欠員工薪金及拍賣店内資產等消息。從全盛時期的數十間分店，到如今僅餘九龍塘、筲箕灣、數碼港及灣仔約4間分店，品牌的急劇萎縮已成事實。

圖片來源：南區之友 2.0＠Facebook