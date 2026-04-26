香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304

坐擁壯麗維港景色的香港麗晶酒店，其自助餐一直備受食客追捧。最近麗晶酒店罕有推出優惠，讓顧客能以低至75折的震撼價享受酒店旗下「港畔餐廳」的環球美饌，指定信用卡用戶四人同行更可享逾$300額外折扣，人均只需$823一位，兒童價每位更低至$271！是時候相約親朋好友，一同享受這場海景味覺盛宴。

麗晶酒店自助餐環球海陸盛宴 龍蝦/拖羅/鱈場蟹腳任食

「港畔餐廳」的自助餐以其琳瑯滿目的國際佳餚聞名，彷如一個熱鬧的美食市集。海鮮吧是自助餐的一大亮點，食客可以無限量品嚐肉質飽滿的麵包蟹和鮮甜的鱈場蟹腳。晚餐時段，更有即煮新鮮龍蝦、肥美的拖羅刺身、矜貴的鮑魚、花膠及海參等高級食材，滿足一眾海鮮愛好者的味蕾。此外，肉食愛好者亦不容錯過即席 carving 的烤西冷牛扒和香氣四溢的烤羊架，廚師團隊精湛的廚藝，確保每一口都是頂級享受。

除了豐盛的晚餐，平日及週末的自助午餐同樣精彩。午市除了供應多款時令刺身、烤肉及凍海鮮外，更加入了充滿鑊氣的薑蔥炒海鮮、經典港式片皮鴨，以及喇沙、冬陰功湯麵、海南雞飯等東南亞特色美食。每道菜式都由餐廳精心炮製，從擺盤到味道都一絲不苟，配上自家製的精緻甜品和雪糕，為這趟美食之旅畫上完美句號。

預訂日期： 2026年4月27日中午12:00 至 2026年5月30日晚上23:59

用餐日期： 2026年4月28日 至 2026年5月31日

地址： 九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店「港畔餐廳 (Harbourside)」

自助晚餐優惠：

ZA Bank 信用卡專享： 4人同行預訂，輸入優惠碼「ZAREGENT」，可享折後再減$304的優惠，人均僅需 HK$823（原價每位 HK$1,098）。

自助午餐優惠：

週一至週五： 成人每位 HK$475 （75折優惠），兒童每位 HK$271 。

週六、週日及公眾假期： 成人每位 HK$629（8折優惠），兒童每位 HK$377。

其他優惠：

PayMe 用戶專享： 預訂滿 HK$1,000，輸入優惠碼「26KKDPAY75」，即減 HK$75。

（以上價格已包括加一服務費，優惠受條款及細則約束，詳情請網站。）