富麗敦海洋公園酒店自助餐快閃$51/位！任食雪蟹腳/龍蝦/原隻燒乳豬 另設母親節買1送1優惠

香港富麗敦海洋公園酒店餐廳「星耀廳」（Lighthouse Café）推出自助餐優惠，限時快閃低至每位$51；適逢五一黃金週及母親節，同步推出買一送一優惠，第三位同行客人亦只需加$208，人均$405起就可以食足3.5小時，任食多款冰鎮海鮮、豐富燒烤及多國美饌，即睇詳情！

富麗敦海洋公園酒店自助餐 任食雪蟹腳/龍蝦/原隻燒乳豬＞＞按此預訂＜＜

香港富麗敦海洋公園酒店餐廳「星耀廳」（Lighthouse Café）即日起推出「庭園燒烤狂歡自助餐」，首先有豐盛的冰鎮海鮮區，涵蓋鮮甜的雪蟹腳、肥美的蜆及爽口彈牙的凍熟蝦；週末更會升級供應加拿大龍蝦，為海鮮迷帶來極致滿足。

至於戶外燒烤區，有廚師即席炮製蒜香牛油帶子、鹽燒大蝦及惹味羊扒，還有週末限定的原隻燒乳豬，外皮酥脆，肉質嫩滑多汁，令人回味無窮。

除了海鮮及燒烤美食，自助餐另供應各式國際佳餚，如藍蟹肉黑松露燉蛋、韓式香梨炆牛肋骨、德國鹹豬手等，選擇豐富，應有盡有。甜品愛好者則可品嘗港式即製雞蛋仔、酒店自家製精緻蛋糕及東南亞特色娘惹糕點，還有廣受歡迎的Mövenpick®雪糕和專為榴槤愛好者而設的榴槤甜品區，為這場美食饗宴劃上完美句號。

「星耀廳」自助餐推出限時快閃優惠，今日（4月24日）晚上9時起於Klook平台預訂，最平只需$51/位（原價$922）即可享用自助午餐或晚餐。適逢黃金週及母親節，餐廳與Klook合作推出買一送一優惠，第三位同行人士只需$208；另設買一位、第二位加$18優惠，人均最平低至$405起。

【Klook 5.1 黃金週精選】快閃$51自助午/晚餐＞＞按此預訂＜＜

【Klook 5.1 黃金週精選＋母親節精選 - 快閃買一送一 + 第3位$208】自助晚餐＞＞按此預訂＜＜

【Klook 5.1 黃金週精選＋母親節精選 - 快閃買1位 + 第2位$18】自助晚餐＞＞按此預訂＜＜

【Klook 5.1 黃金週精選＋母親節精選 - 快閃買一送一】自助晚餐＞＞按此預訂＜＜

香港富麗敦海洋公園酒店餐廳「星耀廳」