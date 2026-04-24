連鎖酒家全日激抵優惠！點心低至$19.8 歎龍蝦伊麵/燒鵝孖寶只需$268

位於元朗的翠園分店，一直以其精緻的粵菜和舒適的環境深受食客喜愛，是家庭聚會和朋友小酌的熱門選擇。最近，店家推出了名為「全日等你享驚喜」的震撼優惠，從早到晚提供多重折扣，其中最吸引的莫過於晚市限定的「超值孖寶」，讓顧客能以$268的親民價格，品嚐到龍蝦伊麵配咕嚕肉等高品質菜式，性價比極高！

翠園全日驚喜優惠 特價點心/晚市孖寶

位於元朗的翠園分店推出震撼優惠。

為了回饋顧客，元朗翠園分店精心策劃了覆蓋所有用餐時段的推廣活動。無論是想與家人共享一盅兩件的悠閒，還是需要一個體面的地方進行午間商務餐敘，甚至是計劃一場豐盛的晚餐，都有合適的選擇。

早茶／下午茶點心 $19.8

對於喜愛飲茶的香港人來說，點心是不可或缺的飲食文化。在此推廣期間，多款經典和創新的港式點心僅由$19.8起，讓您無需再為「最後一粒燒賣」而煩惱，可以盡情與親友點滿一桌，享受慢活的粵式早晨或下午茶。

午市套餐低至$138

告別沉悶的工作餐，元朗翠園為上班族和附近居民準備了低至$138的午市套餐。套餐提供多款精選粉麵及小菜，例如乾炒牛河、時菜炒肉片等，確保您在繁忙的午後能品嚐到鑊氣十足且營養均衡的午餐，為下午的工作注入滿滿能量。

$268起晚市孖寶

星期一至五的晚上，優惠迎來高潮。原價不菲的招牌菜式，現在可以透過「超值孖寶」組合以驚喜價品嚐。鮮甜彈牙的龍蝦肉，搭配吸收了濃郁湯汁的伊麵，每一口都是極致的享受。此外，還有皮脆肉嫩的燒鵝皇、肉質鮮滑的東星斑等多種組合可選。

元朗翠園優惠詳情