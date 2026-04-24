Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒家全日激抵優惠！點心低至$19.8 歎龍蝦伊麵/燒鵝孖寶只需$268

飲食
更新時間：10:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-24 HKT

位於元朗的翠園分店，一直以其精緻的粵菜和舒適的環境深受食客喜愛，是家庭聚會和朋友小酌的熱門選擇。最近，店家推出了名為「全日等你享驚喜」的震撼優惠，從早到晚提供多重折扣，其中最吸引的莫過於晚市限定的「超值孖寶」，讓顧客能以$268的親民價格，品嚐到龍蝦伊麵配咕嚕肉等高品質菜式，性價比極高！

翠園全日驚喜優惠 特價點心/晚市孖寶

位於元朗的翠園分店推出震撼優惠。
位於元朗的翠園分店推出震撼優惠。

為了回饋顧客，元朗翠園分店精心策劃了覆蓋所有用餐時段的推廣活動。無論是想與家人共享一盅兩件的悠閒，還是需要一個體面的地方進行午間商務餐敘，甚至是計劃一場豐盛的晚餐，都有合適的選擇。

  • 早茶／下午茶點心 $19.8
    對於喜愛飲茶的香港人來說，點心是不可或缺的飲食文化。在此推廣期間，多款經典和創新的港式點心僅由$19.8起，讓您無需再為「最後一粒燒賣」而煩惱，可以盡情與親友點滿一桌，享受慢活的粵式早晨或下午茶。

  • 午市套餐低至$138
    告別沉悶的工作餐，元朗翠園為上班族和附近居民準備了低至$138的午市套餐。套餐提供多款精選粉麵及小菜，例如乾炒牛河、時菜炒肉片等，確保您在繁忙的午後能品嚐到鑊氣十足且營養均衡的午餐，為下午的工作注入滿滿能量。

  • $268起晚市孖寶
    星期一至五的晚上，優惠迎來高潮。原價不菲的招牌菜式，現在可以透過「超值孖寶」組合以驚喜價品嚐。鮮甜彈牙的龍蝦肉，搭配吸收了濃郁湯汁的伊麵，每一口都是極致的享受。此外，還有皮脆肉嫩的燒鵝皇、肉質鮮滑的東星斑等多種組合可選。

元朗翠園優惠詳情

  • 地址：翠園（元朗形點I期1樓119號舖）

  • 推廣日期： 即日起至另行通知

  • 優惠內容：

    • 早茶及下午茶： 精選點心$19.8起

    • 午市： 午市套餐低至$138

    • 晚市（星期一至五）： 超值孖寶（兩款指定菜式）低至$268

  • 條款及細則： 優惠受相關條款約束，詳情請向分店職員查詢。所有圖片僅供參考，食品以實物為準。建議顧客提前訂座，以免向隅。如有任何爭議，美心食品（主辦方）將保留最終決定權。

 

同場加映：母親節酒樓優惠！富臨$498乳豬孖寶送半打壽桃 外賣自取限定

 

 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
20小時前
01:10
國泰航機英國曼城返港男子機上猝死 生前患胰臟癌
突發
5小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
20小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
21小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
21小時前
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
家居裝修
7小時前
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
飲食
2026-04-22 19:18 HKT
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
3小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
17小時前