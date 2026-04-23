逸東酒店自助餐買一送一！$459位任食生蠔/蟹腳/麵包蟹/片皮鴨/西班牙乳豬

位於佐敦的香港逸東酒店（Eaton HK）交通便利，其自助餐餐廳普慶餐廳（The Astor）向來是美食愛好者的熱門選擇。餐廳以其七個開放式美食專區而聞名，提供從時令海鮮到環球熱菜的多元化佳餚。近日，餐廳更推出限時快閃優惠，讓食客能以超值價格「買一送一」震撼優惠體驗一場豐盛的味覺之旅，折後人均消費只需HK$459起，絕對是城中不容錯過的餐飲亮點！

4月23日 9PM 開搶

【香港逸東酒店｜普慶餐廳買一送一】

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香港逸東酒店普慶餐廳自助餐 味蕾漫遊西班牙歎龍蝦/烤乳豬/海鮮飯

普慶餐廳近期隆重推出「西班牙美食市集」主題自助餐，設計靈感源自巴塞隆拿著名的La Boqueria市集，旨在為食客帶來最地道的西班牙風味。廚師團隊精心炮製一系列傳統西班牙菜式，例如「藏紅花蒜泥蛋黃醬龍蝦尾」，將龍蝦的鮮甜與藏紅花的獨特香氣完美結合；而「烤乳豬」則皮脆肉嫩，油香四溢，是節慶必備的經典美食。當然，提到西班牙又怎能缺少靈魂「西班牙海鮮飯」，每一口都充滿了海洋的鮮美與米飯的豐腴。此外，還有各式精緻的西班牙小菜（Tapas）和甜點，讓您穿梭於琳瑯滿目的美食攤檔之間，感受彷如置身熱鬧市集的異國風情。

母親節限定美食 製作獨一無二紀念品

為迎接溫馨的母親節，普慶餐廳將於5月9日及10日的週末，特別呈獻一系列節日限定菜式，為媽媽們送上窩心驚喜。屆時將輪流供應多款升級美饌，包括滋補養顏的「黑松露鮑魚雲吞雞煲」、鮮味十足的「茄汁煎大蝦」以及香濃幼滑的「芝士忌廉海鮮意粉」。甜品區亦會換上母親節主題，供應覆盆子牛奶朱古力蛋糕、香檳白桃蛋糕等多款賣相精緻的甜點。餐廳更貼心準備了即影即有相機為家庭捕捉溫馨一刻，並提供裝飾材料讓小朋友親手製作獨一無二的相框，為母親獻上最真摯的節日祝福。