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母親節酒樓優惠！富臨$498乳豬孖寶送半打壽桃 外賣自取限定

飲食
更新時間：17:16 2026-04-23 HKT
發佈時間：17:16 2026-04-23 HKT

母親節將至，許多家庭都開始籌備慶祝活動，而一頓豐盛的母親節大餐絕對是不可或缺的環節。以傳統粵菜和親民價格深受食客喜愛的富臨集團，今年特別為母親節推出網購限定的「乳豬孖寶」優惠，讓您在家也能輕鬆與摯愛的媽媽共享星級美味。這個套餐以震撼價$498，即可享有一整隻香脆可口的節日乳豬，更會額外贈送半打寓意長壽健康的蓮蓉大壽桃，絕對是慰勞媽媽的最佳選擇！

富臨母親節限定優惠 $498歎皮脆肉嫩乳豬+壽桃

富臨今年特別為母親節推出網購限定的「乳豬孖寶」優惠。
富臨今年特別為母親節推出網購限定的「乳豬孖寶」優惠。

富臨集團的燒味向來享負盛名，其中的節日乳豬更是宴席上的經典菜式。師傅以精湛的烤製工藝，將乳豬燒得色澤紅潤，外皮呈現出焦糖般的酥脆感，咬下去「咔滋」作響，口感一流。豬皮下的嫩肉則保留了豐富的肉汁，肉質細膩，入口即化，油香四溢卻不帶一絲肥膩感。如此高品質的乳豬，配上隨餐附送的香甜蓮蓉大壽桃，口感軟糯，蓮蓉餡料清甜不膩，為這頓慶祝大餐畫上圓滿句號，既體面又充滿心意。

超值$48加購香妃雞 更豐富盛宴

為了讓母親節的餐桌更加豐盛，富臨更貼心推出超值加購選項。凡訂購「母親節乳豬孖寶」的顧客，只需另加$48，即可換購一隻肉質鮮嫩、雞味濃郁的香妃走地雞。走地雞肉質結實彈牙，雞皮爽滑，簡單的烹調方式更能突顯其原始鮮味。$500多的價錢，便能一次過品嚐到乳豬、壽桃和走地雞三款經典菜式，性價比極高，絕對能讓媽媽和一家人吃得心滿意足。

富臨集團優惠詳情

  • 優惠套餐： 母親節乳豬孖寶 $498

    • 節日乳豬 (一隻)

    • 蓮蓉大壽桃 (半打)

  • 超值加購：

    • 另加 +$48 可享香妃走地雞 (一隻)

  • 訂購網址 >>按此<<

  • 適用分店 >>按此<<

  • 條款及細則：

    • 優惠為網購限定。

    • 乳豬及走地雞均以原隻提供。

    • 外賣自取的蓮蓉壽桃需自行加熱。

    • 圖片僅供參考。

    • 相關條款及細則請參閱網店內容。

 

同場加映：銅鑼灣海港薈$88震撼優惠 原隻燒鵝皇/花膠燉湯/蒸南瓜子斑 全日特價供應

 

 

 

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