網民列4大Threads泡沫爆破！神級朱古力奶變蟹貨？大寶冰室被指熱潮不再 食客2原因反駁

Threads近年成為Z世代與Alpha世代首選社群媒體，同時改變內容傳播模式，在演算法的「助攻」下，有餐廳及食品因此而爆紅，甚至大排長龍、一位難求。然而社交媒體的熱潮來得快去得也快，熱潮過後能否持續保持競爭力則是考驗其真功夫。近日，有網民在Threads列出「四大Threads泡沫（已爆）」，認為起初獲大批網民熱捧，惟現時熱潮已過，其中包括守山乳業朱古力飲品、大寶冰室等，惟有網民不同意，更列出2原因認為大寶冰室「只會長做長有」，即睇詳情。

Threads 4大人氣泡沫？！大寶冰室被指熱潮減退 食客2原因反駁

有網民在社交平台Threads以「算唔算係香港四大Threads泡沫（已爆）」為題發文，點名列出4款早前備受網民推崇，惟現時熱潮已過的餐廳及食品，分別是守山乳業朱古力飲品、元朗「大寶冰室」、「甘棠燒鵝」叉燒以及日清的「合味道撈麵」，隨即引起廣大網民留言討論。

網民對於帖文說法反應兩極，尤以對「大寶冰室」的討論最為熱烈，不少食客為餐廳平反，認為其「真心好食，性價比高」，強調「大寶係真才（材）實料」，與其他三者不能相提並論。有留言指出，大寶冰室即使在討論熱度稍降後，「舊鋪都keep住有街坊幫襯」，而搬至新店後依然需要排隊，證明其「只會長做長有」。至於「甘棠燒鵝」出品的「甘一刀叉燒」，早前被廿四味成員Brian形容為「叉燒界Hermès」，成為一時網絡熱話。而事實上餐廳經營至今向來不乏港人及遊客熱捧，因此網民大多認為其人氣仍然高企，「大寶同甘棠都仲係好多人嘅」。

「神級」朱古力飲品變蟹貨？這款即食麵遭批：大把人試完話中伏

相較之下，曾被譽為「神級朱古力奶」的守山乳業朱古力飲品，雖然不少人大讚其味道濃厚，入口順滑，爆紅後更不時賣斷貨，不過有網民認為雖然其味道不錯，但香港市場上有其他更好的選擇，「其實多數係台灣人話好飲，香港有十字牌飲點都唔輪到佢」；有人則指出產品已推出一段時間，「早幾年賣38蚊2盒都無乜人要，早排貴成倍反而咁賣得」，認為不少人只為「跟風」購買，熱潮過後部分零售商或需要減價促銷。至於「合味道撈麵」，有網民留言認為其不算「泡沫」之一，「一出已經大把人試完話中伏啦喎」。

總結而言，在眾多被點名的食品中，價格親民、品質穩定的「大寶冰室」似乎成功「跑出」，「到最尾反而係最平實既大寶跑出。人地普通茶記價錢，默默苦幹，最公道。」

來源：Threads

文：LW