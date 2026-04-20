屯門老牌酒家突結業！青葉海鮮酒家40年品牌失據點 龍鳳禮堂、懷舊點心成絕響...

近年本港湧現食肆結業潮，不少老牌酒樓亦難敵時代洪流。在港屹立近40載的「青葉海鮮酒家」品牌，其屯門分店於4月19日突然無預警結業，甚具代表性的龍鳳大禮堂及多款懷舊點心，從此成為屯門街坊的集體回憶。

屯門青葉海鮮酒家結業 懷舊龍鳳大禮堂成絕響

位於屯門青山公路的「青葉海鮮酒家」傳出結業消息。 （網上圖片）

青葉海鮮酒家是老牌酒樓，設有傳統龍鳳禮堂。 （網上圖片）

位於屯門青山公路新墟段的「青葉海鮮酒家」，昨日（4月19日）傳出結業消息。青葉海鮮酒家品牌於1985年由何冬青太平紳士創立，前身為「青葉小館」。青葉海鮮酒家原本於荃灣、佐敦、屯門及土瓜灣名有分店。屯門店以其紅磚外牆及寬敞廳堂為標記，多年來專營傳統粵菜、海鮮及點心，是區內家喻戶曉的聚腳點。

該酒家其中一個廳堂仍保留著充滿年代感的「龍鳳大禮堂」設計，見證無數喜慶聚會。此外，酒家亦以供應多款坊間少見的懷舊點心聞名，例如芝麻卷、鵪鶉蛋燒賣、懷舊蝦多士、炸鮮奶卷及子薑黃金皮蛋等，均是食客的共同回憶。

網民意見紛紜 「租畀人穩袋好過」

有食客慨嘆，部份特色點心近年已陸續停止供應，風味大不如前。

然而，有網民於社交平台分享結業消息後，不少網民的反應卻是指其「執得好」，認為酒樓「又貴又唔好食」。有熟悉情況的網民留言指出：「青葉酒家有個特色。所有鋪都係自置物業。香港現在這個時勢。租畀人個個月穩袋三十幾萬租金好過。」直言轉為收租的回報可能更高。同時，亦有食客慨嘆，部份特色點心如咖喱蒸土魷及椰香蒸饅頭等，近年已陸續停止供應，風味大不如前。

資料顯示，該分店早年曾更換全新廚師班底，並推出「晚飯5折大優惠」等措施試圖救市，惟最終仍告結業收場。《星島頭條》就此聯絡青葉海鮮酒家集團，截稿前未獲回覆。