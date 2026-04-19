大快活限時快閃優惠！1招即全單減$4 堂食/外賣都適用

香港連鎖快餐店大快活，是許多市民日常用餐的首選。最近，大快活與電子支付平台PayMe合作，推出限時快閃優惠，為食客帶來更多驚喜。於限定期間顧客只需透過PayMe領取專屬優惠券，於大快活消費滿額即可享有全單$4現金折扣，令每一餐都更添著數。

連鎖快餐店大快活限時優惠！PayMe領券即減$4

大快活與PayMe聯乘推出快閃優惠，領券後消費滿額即減$4。

由即日起至4月30日期間，顧客只需打開PayMe手機應用程式，於主頁點擊優惠券頁面，即可找到並領取「大快活$4快閃優惠券」。另外，亦可直接掃描店內宣傳海報上的QR code搶券。成功領券後，優惠券將自動存入你的PayMe帳戶中。

這次PayMe優惠適用於大快活大部分落單方法，顧客於收銀處排隊付款、使用自助點餐機，或是透過手機App提前落單，只要在結帳時選擇以 PayMe 付款，系統便會自動應用已領取的$4優惠券，即時減$4，無論是堂食或外賣都適用，方便又實惠。

大快活限時快閃優惠券

資料來源︰ 大快活 Fairwood

延伸閱讀︰新蒲崗街坊酒樓點心$3起！午、茶市多重優惠 全人類$3茶位+$18乳鴿