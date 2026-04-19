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大快活限時快閃優惠！1招即全單減$4 堂食/外賣都適用

飲食
更新時間：12:28 2026-04-19 HKT
發佈時間：12:28 2026-04-19 HKT

香港連鎖快餐店大快活，是許多市民日常用餐的首選。最近，大快活與電子支付平台PayMe合作，推出限時快閃優惠，為食客帶來更多驚喜。於限定期間顧客只需透過PayMe領取專屬優惠券，於大快活消費滿額即可享有全單$4現金折扣，令每一餐都更添著數。

連鎖快餐店大快活限時優惠！PayMe領券即減$4

大快活與PayMe聯乘推出快閃優惠，領券後消費滿額即減$4。
大快活與PayMe聯乘推出快閃優惠，領券後消費滿額即減$4。

由即日起至4月30日期間，顧客只需打開PayMe手機應用程式，於主頁點擊優惠券頁面，即可找到並領取「大快活$4快閃優惠券」。另外，亦可直接掃描店內宣傳海報上的QR code搶券。成功領券後，優惠券將自動存入你的PayMe帳戶中。

這次PayMe優惠適用於大快活大部分落單方法，顧客於收銀處排隊付款、使用自助點餐機，或是透過手機App提前落單，只要在結帳時選擇以 PayMe 付款，系統便會自動應用已領取的$4優惠券，即時減$4，無論是堂食或外賣都適用，方便又實惠。

大快活限時快閃優惠券

  • 日期：即日起至4月30日
  • 地點︰全線大快活分店 ＞＞按此＜＜
  • 優惠內容：於大快活分店消費淨額滿$50，並使用PayMe付款，可享$4即時折扣
  • 條款及細則：每位合資格用戶於推廣期內可領取兩張優惠券；優惠券須於成功領取後3日內使用，逾期作廢

資料來源︰大快活 Fairwood

延伸閱讀︰新蒲崗街坊酒樓點心$3起！午、茶市多重優惠 全人類$3茶位+$18乳鴿

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