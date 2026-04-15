泰國人海南雞又執一間！曾坐擁9間分店全港僅餘2間 網民：經常爆場都執...

香港餐飲業競爭激烈，店舖結業與新張屢見不鮮。近日，開業逾十年的連鎖海南雞飯專門店「泰國人海南雞」在社交平台宣佈，其深水埗分店因租約期滿，已於2026年4月13日結束營業，店方對街坊顧客表示「真係好唔捨得」，事件引起網民熱議！

泰國人海南雞深水埗店結業 全港僅剩杏花新城/灣仔分店

「泰國人海南雞」深水埗分店因租約期滿結業。

網民對其出品的評價好壞參半。

「泰國人海南雞」的官方Facebook專頁於2026年4月發文，向顧客告別。該品牌在港經營多年，高峰時期曾坐擁9間分店，遍佈旺角、荃灣、灣仔、新蒲崗等等。該店以泰國直送食材及泰廚主理作招徠，是不少港人熟悉的食肆。隨著深水埗分店的關閉，該連鎖店在全港將僅剩下杏花新城及灣仔兩間分店。

「泰國人海南雞」在告別文中，以「深水埗，真係好唔捨得你哋...呢份街坊情，我哋記一輩子」為題，流露出對社區的深厚感情。店方表示，多年來與街坊建立了如老朋友般的關係，見證著顧客成長，並形容「深水埗，有一種味道，叫人情味」。帖文解釋，結業是「因為租約期滿」的無奈決定，最後營業日為「2026年4月13日」。店家感性地表示，即使顧客在最後幾天只是前來「打聲招呼、講句『拜拜』」，對他們而言也「係最好嘅禮物」。

全港僅剩2分店 網民熱議海南雞質素

「泰國人海南雞」深水埗店的結業消息引發了網民的廣泛討論，反應兩極。有忠實顧客對此感到惋惜，表示「但是呢間好好吃」、「啲雞仲滑，4個醬料，油飯又得，白飯亦得」，更有網民驚訝地指出該店「都多人食，經常爆場」，對其結業感到不解。

然而，另一部份網民則持相反意見，直斥其食物「好難食又貴，啲雞雪咗好耐鞋烚烚！」，認為「呢間執都正路啦」。有網民分析，該店結業是市場汰弱留強的自然結果，指出食物品質、價格及區內激烈競爭是其結業主因，可謂「執笠點會無原因」。

圖片來源：泰國人海南雞、全港店舖執笠結業消息@Facebook