連鎖中菜廳片皮鴨點心放題買1送1優惠！低至$114/位 任食逾50款小菜 酸菜魚/獅子頭

以精緻北京菜及招牌「會跳舞的烤鴨」馳名的羲和雅苑，其烤鴨年銷量更超過70萬套，一直深受饕客愛戴。最近餐廳推出長達120分鐘的片皮鴨點心放題，更有限時買1送1震撼優惠，折後最平每位只需$114，即可歎片皮鴨、燒賣、蝦餃、酸菜魚及獅子頭等，超過50款任食選擇。無論是家庭聚餐或朋友暢敘，都是不容錯過的選擇。

4月15日12nn開搶

【羲和雅苑優惠 – 低至買1送1】120分鐘限時任食點心片鴨放題｜尖沙咀/東涌/中環店

>> 按此預訂連結<<

羲和雅苑片皮鴨點心放題120分鐘！低至$114/位任歎逾50款美食

羲和雅苑放題的最大賣點當然是任食鎮店之寶「羲和烤鴨」，這款被譽為「會跳舞的烤鴨」選用正宗北京鴨，以天然穀物飼養，然後烤50分鐘逼出多餘油脂，令鴨皮更酥脆、鴨肉更香濃。師傅會細心將烤鴨片出最精華的88片，並以三盤肉、八寶盒呈上。其獨創的三吃食法極具玩味，如鴨胸脆皮蘸跳跳糖、鴨胸肉配搭秘製芥末醬，以及鴨腿肉與青瓜、蔥絲等捲入餅皮同吃。食客可在這次放題中無限追這道招牌菜，盡情享受烤鴨盛宴。

午晚市放題逾50款選擇 酸菜魚/點心/獅子頭

除主角片皮鴨外，放題亦有逾30款精緻點心及廚部美食。午市放題點心選擇繁多，有蟹籽燒賣、蝦餃、醬皇蒸鳳爪等經典款式，亦有藤椒牛肉包、麻辣燒賣等新派口味，加上乾炒牛河、鴨湯小米粥等主食及甜品，絕對能滿足點心愛好者。

晚市放題更會升級，總菜式超過50款，額外加入多款餐廳的招牌小菜，如惹味開胃的酸菜魚、水煮魚、金沙海膽豆腐；入口即化的張氏獅子頭、酸甜可口的咕嚕肉及青梅小排骨等，讓晚膳體驗更加豐盛。羲和雅苑共設3間分店，其中尖沙咀海港城分店坐擁180度落地大玻璃窗，環境優雅。這次放題優惠用餐日期橫跨母親節，不妨預訂來與摯愛媽媽歎片皮鴨盛宴。

【午市快閃優惠｜低至買1送1｜尖沙咀、東涌、中環分店】120分鐘限時任食點心片鴨放題｜超過 30 款點心、廚部主食及甜品任食 >> 按此預訂連結<<

優惠價︰ 尖沙咀分店︰平日星期一至五 HK$164/位；星期六日及公眾假期HK$184/位（原價HK$328/位） 東涌分店︰平日星期一至五 HK$114/位；星期六日及公眾假期 HK$124/位（原價HK$228/位） 中環分店︰平日星期一至五 HK$134/位；星期六日及公眾假期 HK$144/位(原價$268/位)

備註︰另收取茶位費及正價加一服務費，需於現場收取

【晚市快閃優惠｜低至買1送1｜東涌、中環分店】120分鐘限時任食點心片鴨放題｜重磅升級超過 50 款點心、廚部主食及甜品任食 >> 按此預訂連結<<

優惠價︰ 東涌分店︰平日星期一至五 HK$189/位；星期六日及公眾假期HK$199/位（原價HK$378/位） 中環分店︰平日星期一至五 HK$209/位；星期六日及公眾假期 HK$219/位（原價HK$418/位）

備註︰另收取茶位費及正價加一服務費需於現場收取

羲和雅苑點心片皮鴨放題優惠詳情