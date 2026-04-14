連鎖中菜廳片皮鴨點心放題買1送1優惠！低至$114/位 任食逾50款小菜 酸菜魚/獅子頭
更新時間：18:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-14 HKT
以精緻北京菜及招牌「會跳舞的烤鴨」馳名的羲和雅苑，其烤鴨年銷量更超過70萬套，一直深受饕客愛戴。最近餐廳推出長達120分鐘的片皮鴨點心放題，更有限時買1送1震撼優惠，折後最平每位只需$114，即可歎片皮鴨、燒賣、蝦餃、酸菜魚及獅子頭等，超過50款任食選擇。無論是家庭聚餐或朋友暢敘，都是不容錯過的選擇。
4月15日12nn開搶
【羲和雅苑優惠 – 低至買1送1】120分鐘限時任食點心片鴨放題｜尖沙咀/東涌/中環店
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羲和雅苑片皮鴨點心放題120分鐘！低至$114/位任歎逾50款美食
羲和雅苑放題的最大賣點當然是任食鎮店之寶「羲和烤鴨」，這款被譽為「會跳舞的烤鴨」選用正宗北京鴨，以天然穀物飼養，然後烤50分鐘逼出多餘油脂，令鴨皮更酥脆、鴨肉更香濃。師傅會細心將烤鴨片出最精華的88片，並以三盤肉、八寶盒呈上。其獨創的三吃食法極具玩味，如鴨胸脆皮蘸跳跳糖、鴨胸肉配搭秘製芥末醬，以及鴨腿肉與青瓜、蔥絲等捲入餅皮同吃。食客可在這次放題中無限追這道招牌菜，盡情享受烤鴨盛宴。
午晚市放題逾50款選擇 酸菜魚/點心/獅子頭
除主角片皮鴨外，放題亦有逾30款精緻點心及廚部美食。午市放題點心選擇繁多，有蟹籽燒賣、蝦餃、醬皇蒸鳳爪等經典款式，亦有藤椒牛肉包、麻辣燒賣等新派口味，加上乾炒牛河、鴨湯小米粥等主食及甜品，絕對能滿足點心愛好者。
晚市放題更會升級，總菜式超過50款，額外加入多款餐廳的招牌小菜，如惹味開胃的酸菜魚、水煮魚、金沙海膽豆腐；入口即化的張氏獅子頭、酸甜可口的咕嚕肉及青梅小排骨等，讓晚膳體驗更加豐盛。羲和雅苑共設3間分店，其中尖沙咀海港城分店坐擁180度落地大玻璃窗，環境優雅。這次放題優惠用餐日期橫跨母親節，不妨預訂來與摯愛媽媽歎片皮鴨盛宴。
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- 優惠價︰
- 尖沙咀分店︰平日星期一至五 HK$164/位；星期六日及公眾假期HK$184/位（原價HK$328/位）
- 東涌分店︰平日星期一至五 HK$114/位；星期六日及公眾假期 HK$124/位（原價HK$228/位）
- 中環分店︰平日星期一至五 HK$134/位；星期六日及公眾假期 HK$144/位(原價$268/位)
- 備註︰另收取茶位費及正價加一服務費，需於現場收取
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- 優惠價︰
- 東涌分店︰平日星期一至五 HK$189/位；星期六日及公眾假期HK$199/位（原價HK$378/位）
- 中環分店︰平日星期一至五 HK$209/位；星期六日及公眾假期 HK$219/位（原價HK$418/位）
- 備註︰另收取茶位費及正價加一服務費需於現場收取
羲和雅苑點心片皮鴨放題優惠詳情
- 入座時間：午市入座時間12nn/2pm；晚市入座時間6pm/7:30pm
- 優惠預訂期︰4月15日12nn至4月21日11:59pm
- 用餐日期︰4月16日至5月31日
- 地址︰
- 尖沙咀︰廣東道 3-27 號海港城海運大廈 2 樓 OTE203 號舖
- 東涌︰達東路 20 號東薈城名店倉 4 樓 417 號舖
- 中環︰皇后大道中 139 號 The L. Place 1 樓
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