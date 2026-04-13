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連鎖快餐店大快活快閃優惠！1招即享8折 全日早午晚四市都有得減

飲食
更新時間：17:41 2026-04-13 HKT
發佈時間：17:41 2026-04-13 HKT

連鎖快餐店大快活向來以其多元化的餐點及服務，成為許多香港市民解決三餐的熱門選擇。最近，大快活又再推出手機點餐限定優惠，只需透過手機應用程式點餐，無論堂食或外賣，即可享8折優惠，即睇內文詳情。

大快活手機點餐即享8折！全日早/午/下午茶/晚餐適用

大快活又再推出手機點餐限定優惠，只需透過手機應用程式點餐，即可享8折優惠。
大快活又再推出手機點餐限定優惠，只需透過手機應用程式點餐，即可享8折優惠。

連鎖快餐店大快活近日推出顧客快閃點餐優惠，會員凡以手機點餐，即可享8折優惠。優惠涵蓋全日四市，包括由早上7時起至11時供應的醒晨早餐、11:30am至2pm的豐盛午市、2pm至5pm的下午茶，以及5:30pm後的
滋味晚餐，歎例如西多士配紅豆冰、粟米肉粒飯或焦香煲仔飯等。

要享用這項優惠非常簡單，顧客只需下載並打開大快活的官方手機應用程式，註冊成為會員後，便可在「會員快閃」區找到相關的8折優惠券。在選購好心儀的餐點後，於付款前點選使用此優惠券，系統便會自動計算折扣後的金額。食客可隨時隨地預先點餐，到達分店後直接取餐，節省排隊時間之餘，更能以8折的優惠價品嚐美食。

大快活手機點餐8折優惠詳情︰

  • 優惠日期：即日起至4月19日
  • 優惠內容：於大快活手機App點餐（堂食或外賣），任何惠顧可享8折優惠
  • 適用時段：
    • 早餐7am-11am
    • 午餐11:30am-2pm
    • 下午茶2pm-5pm
    • 晚餐5:30pm後（各分店餐種供應或有不同）
  • 使用限制：
    • 每張優惠券均註明到期日，請於到期日前使用
    • 此券只限使用一次，每次交易只限使用一張
    • 優惠不可與其他推廣或優惠同時使用
    • 不適用於購買零售產品、迷你葡撻、千層花型蛋糕、茶市阿活爆抵價、$99晚市小菜二人餐、單點飲品、盆菜及派對美食

資料來源︰大快活 Fairwood

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